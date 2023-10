PSV lijkt voor transfervrije aanwinst te gaan: ‘Zijn naam blijft klinken’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 09:15 • Wessel Antes • Laatste update: 09:22

Het is goed mogelijk dat PSV tijdens de winterse transferperiode op zoek gaat naar een centrale verdediger, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vrijdagochtend. De journalist noemt daarbij één naam: Miles Robinson. De 26-jarige verdediger van Atlanta United loopt op 31 december uit zijn contract bij zijn club, waardoor PSV hem op 1 januari transfervrij kan oppikken.

PSV slaagde er afgelopen zomer in om Armel Bella-Kotchap te huren van Southampton, maar de Duitser wist in het Philips Stadion nog niet te overtuigen. Waar de centrumverdediger eerst kampte met een tandprobleem, heeft hij nu last van een schouderblessure. PSV vreest dat Bella-Kotchap geopereerd moet worden.

“Garanties dat het dan beter wordt, zijn er overigens niet”, aldus Elfrink. “En ze zijn er ook niet als hij een tijd rust neemt, iets wat eveneens wordt overwogen. In goed overleg met de medische staf moet de speler een keuze maken. Duidelijk is dat de beoogde versterking van PSV de afgelopen periode nog weinig heeft kunnen toevoegen.” De 21-jarige international van Duitsland wordt door PSV gehuurd zonder optie tot koop. Bij Southampton ligt Bella-Kotchap nog tot medio 2026 vast.

Elfrink denkt dat PSV in de winter voor Robinson gaat. “Het is logisch dat PSV oren en open blijft houden voor eventuele verdedigende versterkingen in de winterstop, waarbij de naam van de Amerikaan Miles Robinson blijft klinken. Hij kan transfervrij overkomen vanuit de Verenigde Staten, omdat hij bij zijn huidige club Atlanta United FC uit zijn contract loopt.”

De naam van Robinson komt hoogstwaarschijnlijk uit het netwerk van technisch directeur Earnest Stewart, die jaren werkzaam was in de Verenigde Staten. De rechtsbenige verdediger is inmiddels een gewaardeerde kracht in Team USA. Robinson moest het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, maar heeft al redelijk wat interlands achter zijn naam staan. In 27 wedstrijden was hij goed voor 3 doelpunten en 1 assist.

Robinson speelde in zijn loopbaan tot dusver nog niet buiten de VS. Na 147 wedstrijden voor Atlanta staat hij op 4 doelpunten en 5 assists. Bij de Amerikaanse club had hij tussen 2018 en 2020 te maken met Frank de Boer, met wie hij de Campeones Cup en US Open Cup wist te winnen.

Verder won Robinson de MLS Cup met Atlanta. Met zijn geboorteland wist hij de Gold Cup en Nations League aan zijn palmares toe te voegen. Momenteel staat Atlanta op de zesde plek in de MLS. Indien Robinson daadwerkelijk naar Eindhoven vertrekt, kan hij zich met de selectie van Peter Bosz opmaken voor een spannende titelstrijd. PSV is na 9 wedstrijden nog altijd foutloos in de Eredivisie en heeft zodoende 27 punten verzameld.