PSV lijkt 10 à 15 miljoen te moeten betalen voor toptarget van Peter Bosz

Zondag, 6 augustus 2023 om 22:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:11

Anderlecht wil voorlopig niet meewerken aan een vertrek van Zeno Debast, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zondagavond te melden. De Belgische centrale verdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van PSV, dat al een tijdje in gesprek is met Anderlecht. Een transfer lijkt momenteel een ingewikkelde zaak, al kan dat snel veranderen als de Eindhovenaren het verlangde bedrag op tafel leggen. Debast zelf ziet een overstap zitten.

Volgens het Eindhovens Dagblad wil Anderlecht tien à vijftien miljoen euro ontvangen voor Debast. Het lijkt dan ook niet uitgesloten dat het deze zomer alsnog tot een transfer naar het Philips Stadion komt. Feyenoord Transfermarkt, dat als eerste melding maakte van de Eindhovense interesse in Debast, schreef begin deze maand dat Anderlecht bijna twintig miljoen euro wil ontvangen. Het ED schreef vlak daarna dat PSV inderdaad geïnteresseerd is, maar dat een bedrag van rond de twintig miljoen geen optie is voor de Noord-Brabanders. De vraagprijs lijkt nu aardig naar beneden te zijn bijgesteld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV is al langer op zoek naar versterkingen voor het hart van de defensie en informeerde onder meer naar Davinson Sánchez, al liet technisch directeur Earnest Stewart weten dat die mogelijke transfer van de baan is. "Wij zijn in gesprek gegaan, maar we kunnen niet aan zijn eisen voldoen." In tegenstelling tot de voormalig Ajacied is Debast nog wel een serieuze optie, liet Stewart vrijdag voor aanvang van het gewonnen duel om de Johan Cruijff Schaal weten bij ESPN. "Wij zijn in gesprek. Hoe ver we zijn? Uiteindelijk moet er iets uit gaan komen, maar zover is het nog niet." Het is nu de vraag in hoeverre PSV wil voldoen aan het vermoedelijke gevraagde bedrag van tussen de tien à vijftien miljoen euro.

De negentienjarige Debast staat bekend als een toptalent in België. De 1.91 meter lange centrumverdediger kwam ondanks zijn nog jonge leeftijd al 58 keer in actie voor Paars-WitVorig seizoen gold hij als één van de lichtpuntjes in het team uit Brussel. Anderlecht kende een dramatisch seizoen en eindigde uiteindelijk slechts elfde in de Jupiler Pro League. Ook dit seizoen ging de club slecht van start met een 2-0 nederlaag bij Union Sint-Gillis. De ploeg van trainer Brian Riemer herstelde zich zondag met een 1-0 zege op regerend landskampioen Royal Antwerp. Debast maakte beide duels vanaf de aftrap mee.

Riemer werd na afloop van het duel tegen Antwerp gevraagd naar de status van Debast. “Er zijn ploegen die geïnteresseerd zijn. En ik heb geleerd om in voetbal nooit ‘nooit’ te zeggen. Maar we hebben geen enkele intentie Zeno te verkopen. Hij is een heel belangrijke speler voor ons. We zullen hem houden." Of Riemer gelijk gaat krijgen, valt dus nog te bezien. De in Halle geboren verdediger ligt nog tot medio 2025 vast.