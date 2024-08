PSV krijgt externe opvolging Teze getipt: 'Voor hem lonkt de 'Dumfries-route''

Earnest Stewart wacht als technisch directeur van PSV nog twee drukke weken. Jordan Teze lijkt op weg naar het concreet geïnteresseerde AS Monaco. Voetbal International tipt Stewart een zevental interessante opties, waaronder Milan van Ewijk, mocht de rechtsback daadwerkelijk vertrekken.

PSV kan inmiddels zo’n 12 miljoen euro incasseren voor Teze, waarbij volgens het Eindhovens Dagblad twee miljoen aan bonussen wat eenvoudiger te behalen zijn voor de club.

Stewart lijkt echter het onderste uit de kan te willen halen, al is de verwachting dat Teze uiteindelijk zijn gewenste transfer gaat krijgen.

PSV zal hierna zelf de markt op moeten. Een van de interessante namen om Teze op te volgen is Van Ewijk.

Voor de 23-jarige rechtsback van Coventry City lonkt de ‘Dumfries-route’, zo schrijft VI. Hij werd in eerste instantie over het hoofd gezien door de Nederlandse topclubs wegens zijn vermeende gebrek aan technische kwaliteiten.

Van Ewijk maakte uiteindelijk in de zomer van 2023 de stap van Heerenveen naar Coventry, waar hij de verwachtingen zeer overtuigend wist te overtreffen. De geboren Amsterdammer speelde tot nog toe 43 officiële duels in de Engelse Championship.

De eventuele komst van Van Ewijk zou volgens VI wel betekenen dat trainer Peter Bosz een tactische wijziging door moet voeren. Van Ewijk wordt in dat geval de meest aanvallende back, terwijl iemand als Olivier Boscagli dan als linksback kan fungeren, in een soortgelijke rol als Teze het afgelopen seizoen had.

Interesse in Boscagli

Aan Boscagli wordt alleen ook flink getrokken. Brighton & Hove Albion bracht al twee keer een bod uit op de Fransman. Een bieding van tien miljoen euro werd donderdag weliswaar direct naar de prullenbak verwezen. Boscagli ligt bij PSV nog tot medio 2025 vast.