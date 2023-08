PSV heeft beste papieren voor nummer 10 van Bayern München

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 22:58 • Lars Capiau • Laatste update: 03:46

PSV ziet Malik Tillman als de ideale nummer 10 in het elftal. De Eindhovenaren zijn volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf 'heel concreet' voor de aanvallende middenvelder van Bayern München. PSV heeft de beste papieren voor een huurdeal, zo weet de doorgaans goed geïnformeerde journalist. "Dat kan op korte termijn rondkomen", aldus Kapteijns op Twitter.

Eerder op de vrijdagavond maakte Rik Elfrink al melding van de interesse, maar de journalist van het Eindhovens Dagblad noemde Tillman slechts 'een optie' voor PSV. Volgens Kapteijns is een transfer al veel dichterbij. De 21-jarige middenvelder mag op huurbasis vertrekken uit München. Tillman moet de vervanger worden voor Xavi Simons, die onverhoopt werd teruggekocht door Paris Saint-Germain.

AC Milan-middenvelder Charles De Ketelaere komt in elk geval niet, zo zei technisch directeur Earnest Stewart vrijdagavond stellig bij ESPN. De Ketelaere zou op weg zijn naar Atalanta, zo meldde Fabrizio Romano al eerder. AC Milan gaf de voorkeur aan een binnenlandse huurtransfer, waar De Ketelaere zelf volgens Elfrink wel oren zou hebben gehad naar een overstap naar PSV. Volgens Stewart is De Belg echter niet in beeld bij PSV. "Er wordt gezegd dat wij achter De Ketelaere aan hebben gezeten, maar wij zijn met iets anders bezig", aldus Stewart vrijdag voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord.

Tillman, een 1,88 meter lange nummer 10, speelde vorig jaar nog met Rangers FC tegen PSV. Vorig seizoen werd hij namelijk verhuurd aan de Schotten, waar de rechtspoot in 28 wedstrijden goed was voor 10 doelpunten en 4 assists. In de voorrondes van de Champions League-kwalificatie was Tillman tevens goed voor een doelpunt. Tot op heden kwam het jeugdproduct van Bayern tot zeven optredens in de Beierse hoofdmacht, waarin hij ook één keer scoorde. In de Duitse Onder 21-ploeg deed Tillman in vier wedstrijden drie keer het net bollen.

Toch zou der Rekordmeister wel openstaan voor een verhuur van het talent. Als PSV de middenvelder wil overnemen zal het onder andere Sheffield United en VfL Wolfsburg moeten aftroeven. Met Wolfsburg wil PSV overigens nog steeds zaken doen, daar Aster Vranckx, een centrale middenvelder, nog steeds hoog op het verlanglijstje van trainer Peter Bosz staat.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.