PSV gaat na Nagalo nog vol voor komst van 1 speler: 'Zou kers op de taart zijn'

PSV lijkt Adama Nagalo spoedig te presenteren als nieuwe aanwinst. De centrale verdediger wordt zondagochtend medisch gekeurd in Eindhoven. De 21-jarige Burkinees moet echter niet de laatste defensieve versterking van PSV worden.

De Eindhovenaren speuren nog naar een ervaren (linker) centrale verdediger die ook als linksback kan spelen zolang Sergiño Dest nog geblesseerd is, schrijft Voetbal International-journalist Marco Timmer op X. “Het zou de kers op de taart zijn in deze window waarin PSV de kroonjuwelen in de club hield. “PSV gaat echter geen spelers halen om het halen.”

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad sluit ‘een verrassing’ niet uit. “Komt er maandag of dinsdag nóg een konijn uit de hoge hoed van technisch directeur Earnest Stewart?”, vraagt hij zich hardop af.

Elfrink schrijft eveneens dat PSV nog op zoek is naar een linksbenige multifunctionele speler, die als linksback en centrale verdediger kan spelen. Door de komst van Nagalo en rechtsback Rick Karsdorp heeft trainer Peter Bosz qua aantallen weer meer smaken om uit te kiezen.

Alleen is nog lang niet iedereen fit en zijn er verdedigers die vaker met pijntjes kampen. Mauro Júnior traint inmiddels weer mee met de groep en Armando Obispo is op de weg terug.

Bosz kan zondag tegen Go Ahead Eagles niet beschikken over Fredrik Oppegård, waardoor Matteo Dams waarschijnlijk als linksback start.

PSV gaat de beloftenploeg ook nog versterken met twee talenten. Marcus Younis komt over van Western Sydney Wanderers, terwijl Joel Ndala, een talent uit de jeugdopleiding van Manchester City, voor meer creativiteit moet gaan zorgen.