PSV-fans starten haatcampagne tegen eigen spelers: club neemt maatregelen

Vrijdag, 26 mei 2023 om 07:49 • Laatste update: 07:50

Het is onrustig bij PSV in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen AZ. Na het plotselinge ontslag van Ruud van Nistelrooij en de daaropvolgende persconferentie van algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart vliegen de verwijten in het rond. Zo wordt een groep spelers verantwoordelijk gehouden voor het opstappen van de hoofdtrainer. PSV-fans lijken zich nu tegen hen te keren.

Om welke spelers het precies gaat is niet bekend, maar dat er acht spelers naar de directie van PSV zijn gestapt om te praten over het functioneren en de toekomst van Van Nistelrooij staat vast. Signalen hierover kwamen vorige week terecht bij De Telegraaf, die erover berichtte en daarmee een interne rel zag ontstaan. Ook werden er meteen namen genoemd, maar daar moest later op terug worden gekomen. Zo had Xavi Simons, wiens naam opdook, er niets mee te maken.

Aan die eikels die denken dat ze nu spelers moeten gaan bedreigen, zonder dat ze weten wat er precies speelt : ???? ???? Zondag is het enige wat telt op dit moment! — Funky (@RobFunke) May 25, 2023

Op internet lijkt onder de PSV-fans een heksenjacht te zijn begonnen tegen de eigen spelers, zo schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. "Spelers worden op sociale media met tal van aannames van supporters geconfronteerd en zijn daar niet content mee, omdat ze naar eigen zeggen niets te maken hebben met de berichtgeving", aldus de clubwatcher, die verder meldt dat de club maatregelen heeft getroffen. "PSV gaat desgevraagd niet meer in op de zaak en wil ook niet vertellen wie nou wel of niet bij welk gesprek is geweest."

Brands gaat er niet vanuit dat het lek vanuit de selectie komt. "Dat iets uitlekt, is zeer, zeer kwalijk", aldus de algemeen directeur. "Ik ben ervan overtuigd dat dat niet van de spelers komt. Misschien vanuit entourages. Ik kan dat niet beoordelen. Dat is zoeken naar dingen die je waarschijnlijk nooit zult weten. De intentie bij ons is om dingen altijd te verbeteren." Ook Stewart pleit voor een werkomgeving waar iedereen kan zeggen wat hij wil. "We gaan niemand iets kwalijk nemen, maar we proberen een veilige omgeving te creëren. Dat moet altijd gewaarborgd zijn."