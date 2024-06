PSV-fans mogen derde shirt ontwerpen; onder meer Bosz en De Jong kiezen 6 beste

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV, dat supporters het derde tenue voor 2026/27 laat ontwerpen.

De Eindhovenaren maakten ruim een maand geleden bekend dat supporters de mogelijkheid kregen om het derde shirt van het seizoen 2026/27 te ontwerpen. De fans konden tot en met 31 maart hun ontwerpen inzenden, waarna een ‘deskundige jury van PSV-prominenten’, onder wie Luuk de Jong, Peter Bosz en Marcel Brands, de zes beste shirts zou uitkiezen.

De finalisten zijn bekend ??



Stem voor 12 juni op jouw favoriete shirt voor het seizoen 26/27! ??? — PSV (@PSV) June 5, 2024

PSV maakt bekend dat er ruim 750 ontwerpen zijn ingestuurd. Na de beoordeling van de jury zijn er nog zes shirts overgebleven. Supporters krijgen nu de kans om op hun favoriet te stemmen. De stemming sluit over ruim een week. Het shirt met de meeste stemmen zal in het seizoen 2026/27 daadwerkelijk gebruikt worden als derde tenue.

Enkele shirts die de eindronde niet hebben gehaald:



