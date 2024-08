PSV denkt aan gelouterde linksback met verleden in de Eredivisie

PSV beschouwt Robin Gosens als een serieuze optie voor de linksbackpositie, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De dertigjarige Duitser, die in Nederland een verleden heeft bij FC Dordrecht en Heracles Almelo, mag vertrekken bij 1. FC Union Berlin.

Gosens kende zijn hoogtijdagen bij Atalanta, dat hem in de zomer van 2015 overnam van Heracles Almelo. Vijf jaar na zijn komst in Bergamo zag hij zijn ontwikkeling bekroond worden met een transfer naar Inter. Eerst op huurbasis, later definitief.

Zo goed als in zijn tijd bij Atalanta was Gosens de laatste jaren echter niet. Nadat hij bij Inter op het tweede plan was geraakt werd hij vorig jaar zomer voor 13 miljoen euro verkocht aan 1. FC Union Berlin.

In zijn geboorteland kwam Gosens afgelopen seizoen tot 37 officiële wedstrijden in alle competities, waarin hij 7 keer wist te scoren en 4 keer aangever was. Met die Eisernen speelde Gosens zich op de allerlaatste speeldag veilig.

Elfrink weet te melden dat er een paar dagen geleden contact is geweest tussen alle betrokken partijen. De Eindhovenaren hebben daarbij te horen gekregen dat een kale huur geen optie is.

Union doet Gosens bij voorkeur definitief van de hand, eventueel via een huurconstructie met optie tot koop. Of PSV ook openstaat voor een dergelijke constructie is niet bekend.

Een andere naam die recent voorbijkwam was die van Patrick van Aanholt. De linksachter werd vorig jaar gehuurd door de Eindhovenaren, en is door personele problemen op de backpositie opnieuw in beeld om de ploeg van trainer Peter Bosz te versterken.

Spoeling is dun

De defensie van PSV is deze zomer aan de nodige veranderingen onderhevig. André Ramalho en Shurandy Sambo verlieten de club al transfervrij en Jordan Teze lijkt hard op weg naar AS Monaco.

Daar komt bij dat Sergiño Dest, de eerste linksback, nog maanden in de ziekenboeg ligt, terwijl ook zijn stand-in Mauro Júnior sukkelt met blessures. Fredrik Oppegard lijkt nu de eerste keuze, maar de Noor maakte een slechte beurt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.