PSV brengt nieuw bod uit op beoogde linksback, maar krijgt nul op rekest

PSV heeft een tweede bod op Anass Salah-Eddine ingediend bij FC Twente. Dat meldt Tijmen van Wissing van RTV Oost. De verwachting is dat de Enschedeërs ook dat bod gaan weigeren.

“Er ligt een tweede bod bij FC Twente van PSV voor Salah-Eddine”, aldus Van Wissing op X. “Het antwoord blijft (voorlopig) nee. Maar als de bedragen echt boven de tien miljoen euro gaan komen zal het nee van Twente ook vloeibaar worden.”

PSV zag deze transferwindow twee vleugelverdedigers vertrekken uit het Philips Stadion. Matteo Dams koos voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië, terwijl Fredrik Oppegård een meerjarig contract tekende bij het Franse Auxerre.

Omdat Sergiño Dest pas later dit seizoen weer aan kan sluiten na zijn zware knieblessure, moet er nog een linksachter worden toegevoegd aan de Eindhovense selectie. Naast Salah-Eddine staan ook Soufiane El Karouani (FC Utrecht) en Adam Aznou (Bayern München II) op het verlanglijstje.

Het lijkt er dus op dat PSV vol voor Salah-Eddine gaat, maar het is de vraag of de technisch directeur Earnest Stewart met Twente een akkoord weet te bereiken over de transfersom. De transferwindow is in Nederland geopend tot dinsdagnacht.

Salah-Eddine zelf staat in ieder geval open voor een tussentijdse overgang richting PSV, zo werd donderdag duidelijk na de Europese zege op Besiktas. Trainer Joseph Oosting zei donderdag juist dat hij 'zijn bokshandschoentjes aan zou trekken' om een vertrek van de verdediger te voorkomen.

Salah-Eddine doorliep de jeugdopleiding van AZ en Ajax. Hij brak in Amsterdam nooit helemaal door, waarna een verhuurperiode volgde bij Twente. De Tukkers haalden de linksback begin 2024 definitief naar Enschede.