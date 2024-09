PSV blijft ook in zesde Eredivisie-duel foutloos dankzij dubbelslag Malik Tillman en goal Luuk de Jong

PSV is na zes Eredivisie-wedstrijden nog altijd foutloos. Ook zondag wisten de Eindhovenaren weer een overwinning aan de reeks toe te voegen: ditmaal was de ploeg van trainer Peter Bosz een maat te groot voor Fortuna Sittard (1-3). Namens PSV waren Malik Tillman (tweemaal) en Luuk de Jong trefzeker, terwijl Ezequiel Bullaude voor rust de enige treffer van Fortuna Sittard maakte.

Bij PSV zaten de meest opvallende namen op de bank. Zowel Rick Karsdorp als Ivan Perisic zat bij de selectie van Bosz: eerstgenoemde maakte zijn debuut, maar de Kroaat speelde nog niet mee. Doelman Walter Benítez keerde terug onder de lat, terwijl Mauro Júnior zijn eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen kon spelen.

De Eindhovenaren schoten voortvarend uit de startblokken, want na een kwartier spelen werd de voorsprong al gevonden. Tillman kreeg de bal met enig fortuin voor zijn voeten na een hoekschop, waarna hij overtuigend raak schoot: 0-1.

PSV slaagde er niet in door te pakken en liet het tempo zakken, waardoor Fortuna Sittard terug kon komen. Na een corner van Alen Halilovic was Olivier Boscagli te laat bij Bullaude, die voldoende vrijheid kreeg om de 1-1 binnen te koppen.

Direct na rust bracht Bosz Ismael Saibari binnen de lijnen voor Joey Veerman. Met de verse kracht op het veld kon PSV de druk op het vijandige doel opvoeren, al hield Fortuna lang stand. Uiteindelijk moesten de Limburgers zich pas in de 69ste speelminuut overgeven.

Tillman mocht op circa twintig meter van het doel aanleggen voor een vrije trap en schoot over de muur in het doel achter keeper Mattijs Branderhorst: 1-2. Daarmee was het verzet definitief gebroken, want er ontstonden meer ruimtes op het veld en binnen vier minuten haalden de bezoekers de drie punten definitief binnen.

Saibari kreeg alle ruimte om uit te halen, maar hij zag zijn schot nog gepareerd worden door Branderhorst. De sluitpost tikte met zijn redding de bal wel voor de voeten van De Jong, die van dichtbij de 1-3 kon intikken.