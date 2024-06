PSV biedt te weinig voor Couhaib Driouech en ziet concurrentie toenemen

PSV lijkt haast te moeten maken met Couhaib Driouech. De Eindhovenaren hebben bij Excelsior een eerste bod van twee miljoen euro neergelegd voor de vleugelaanvaller, maar de degradant uit Rotterdam hoopt op een hoger bedrag. Ondertussen lijkt Driouech ook in beeld te zijn bij Red Bull Salzburg.

Driouech ligt tot medio 2025 vast bij Excelsior, dat hem daardoor deze zomer moet verkopen. Zo voorkomen de Kralingers dat de rappe buitenspeler volgend jaar gratis vertrekt. PSV heeft goede hoop op een deal, maar de benodigde handtekeningen zijn nog niet gezet.

Volgens het Eindhovens Dagblad is Red Bull Salzburg, waar Pepijn Lijnders sinds enige weken hoofdtrainer is, ook in de markt voor Driouech. Het is echter nog niet bekend of de grootmacht uit Oostenrijk een eerste bod op de sterspeler van Excelsior overweegt.

Andere niet nader genoemde clubs uit het buitenland lijken Driouech eveneens op de voet te volgen. Voor Excelsior reden om van PSV een groter bedrag te verlangen dan de twee miljoen die aanvankelijk is geboden.

Tekengeld

De bal ligt nu bij Driouech, zo oordeelt clubwatcher Rik Elfrink. Als de vleugelaanvaller een deel van de transfersom incasseert, dan is het voor hem van belang dat Excelsior een fors bedrag ontvangt.

PSV kan andere clubs aftroeven door Driouech een riant bedrag aan tekengeld in het vooruitzicht te stellen. Er is bij technisch directeur Earnest Stewart goede hoop dat de voormalig jeugdinternational van Marokko naar het Philips Stadion komt, maar er moet dan wel snel worden gehandeld.

Dat Driouech Excelsior gaat verlaten, lijkt vast te staan. De Rotterdammers moeten zeker financieel een pas op de plaats maken na de degradatie uit de Eredivisie. Excelsior won zondag in de Keuken Kampioen Play-Offs met 4-1 van NAC Breda, maar dat was onvoldoende om de 6-2 nederlaag van vijf dagen eerder weg te poetsen.

