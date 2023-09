PSG weet overbodig duo alsnog te slijten en ontvangt minimaal 45 miljoen euro

Zondag, 10 september 2023 om 12:48 • Bart DHanis • Laatste update: 13:48

Marco Verratti gaat zijn carrière vervolgen bij het Qatarese Al-Arabi, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zondagochtend. De Italiaanse middenvelder levert Paris Saint-Germain 45 miljoen euro op. De transfermarkt in Qatar is open tot 18 september, vandaar dat deze overstap nog ruim na het sluiten van de Franse markt doorgang heeft kunnen vinden.

Met het vertrek van Verratti levert PSG een schat aan ervaring in. De Italiaans international kwam in 2012 voor twaalf miljoen euro van Pescara en speelde sindsdien meer dan vierhonderd wedstrijden voor de club. De pas dertigjarige Verratti is dan ook de succesvolste Ligue 1-speler uit de geschiedenis: zo werd hij negen keer kampioen van Frankrijk, won hij zes keer de Coupe de France, legde hij zes keer beslag op de Coupe de la Ligue en negen keer op de Franse Supercup.

Volgens L’Équipe is Verratti niet de enige overbodige PSG-speler die naar het golfstaatje vertrekt. Julian Draxler werd niet ingeschreven voor de Champions League en gaat naar alle verwachting nog deze week een lucratief contract tekenen in Qatar. De Duitse middenvelder wordt de nieuwe sterspeler van het Qatarese Al-Ahli. Draxler kwam vorig jaar nog op huurbasis uit voor Benfica. Hoeveel geld PSG ontvangt voor zijn diensten, is niet bekend.

De vertrekken van Draxler en Verratti zijn onderdeel van de transformatie op het middenveld bij PSG. Eerder deze zomer vertrok Georginio Wijnaldum naar Al-Ettifaq en werden Leandro Paredes en Renato Sanches verkocht aan AS Roma. Voor hen in de plaats werd Manuel Ugarte voor zestig miljoen overgenomen van Sporting Portugal, kwam Che Ndour van Benfica over en betaalde de club 22 miljoen aan RCD Mallorca voor de diensten van Kang-in Lee.