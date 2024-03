‘Proces van Quincy Promes week uitgesteld’; Openbaar Ministerie reageert

Dinsdag zou het proces van Quincy Promes in Dubai plaatsvinden, maar dit is met een week uitgesteld. Dat meldt De Telegraaf na berichtgeving van 'een goed ingevoerde Russische journalist'. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen of de berichten kloppen.

De Russische verslaggever zou op zijn Telegramkanaal hebben geschreven dat de rechter die de zaak van Promes zou behandelen wegens 'persoonlijke omstandigheden niet naar werk kon komen'.

Naar aanleiding van de berichtgeving nam De Telegraaf contact op met het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Een woordvoerder liet weten dat het OM de berichten heeft gelezen, maar dat het 'niet kan bevestigen of ze kloppen'.

"Of deze vertraging te maken heeft met een eventuele uitlevering aan Nederland kon een woordvoerder ook niet zeggen", schrijft de Amsterdamse krant verder.

Promes zit nog altijd vast in de Verenigde Arabische Emiraten, nadat hij vorige week in Dubai werd aangehouden. De aanvaller zou betrokken geweest zijn bij een verkeersongeluk en daarna gevlucht zijn van de plaats delict.

De aanvaller was met zijn werkgever Spartak Moskou op trainingskamp in het Midden-Oosten, maar werd op het vliegveld vanaf waar hij zou terugvliegen naar Rusland gearresteerd.

"Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft na zijn aanhouding contact gehad met de VAE, maar wil niet zeggen of ook verzocht is om Promes uit te leveren", aldus De Telegraaf over de zaak.

