Priske rouleert behoorlijk bij Feyenoord tegen Rijnsburgse Boys: Hancko krijgt voor het eerst rust

Brian Priske heeft de opstelling van Feyenoord voor het TOTO KNVB Bekerduel met Rijnsburgse Boys bekendgemaakt. De oefenmeester rouleert flink en geeft de kans aan onder meer Thomas Beelen, Gjivai Zechiël en Ibrahim Osman. Dávid Hancko, die dit seizoen nog geen minuut miste, krijgt rust. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 1 en STAR Channel.

Justin Bijlow begint ook in het bekertoernooi onder de lat, waardoor Timon Wellenreuther andermaal genoegen moet nemen met een reserverol. De verdediging van de Rotterdammers bestaat uit Givairo Read, Beelen, Facundo González en Gijs Smal.

Bij afwezigheid van de geblesseerden Hwang In-beom en Quinten Timber – die naar alle waarschijnlijkheid ook het duel met Willem II op zaterdag missen – kiest Priske andermaal voor Ramiz Zerrouki. De Algerijn vormt het blok met Zechiël, die Calvin Stengs uit het elfal verdrijft. Antoni Milambo start op 10.

Voorin krijgt Igor Paixão rust. De linksbuiten wordt vervangen door Osman. De andere aanvallers die tegen FC Utrecht startten, Anis Hadj Moussa en Santiago Gimenez, hebben opnieuw een basisplaats.

“Overall heerst hetzelfde gevoel”, blikte Priske terug op de teleurstellende 1-2 nederlaag tegen FC Utrecht. “We zijn nog steeds teleurgesteld over het resultaat. Als we thuis spelen, tegen onze eerste concurrent voor de derde plek, dan moeten we die wedstrijd zeker niet verliezen. We waren zo dominant… Dan moeten we het afmaken, winnen.”

Priske wil het goede gevoel later terugkeren bij Feyenoord. “De beker is ook zeer belangrijk voor ons. We willen naar de kwartfinales.”

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Beelen, Gonzalez, Smal; Zerrouki, Zechiël, Milambo; Hadj Moussa, Gimenez, Osman.