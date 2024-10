Ontroerende beelden: Jude Bellingham en Noah Ohio verrassen ziek kindje in Utrechts ziekenhuis

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noah Ohio en Jude Bellingham, die een ziek jongetje verrassen in het Prinses Máxima Centrum.

Op beelden van OnsOranje is te zien dat Noah Ohio samen met andere spelers van Jong Oranje op bezoek gaat bij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar kinderen met kanker worden behandeld. Daar heeft de spits een bijzondere verrassing voor één van de patiëntjes.

Als Ohio van het jongetje hoort dat Jude Bellingham zijn favoriete speler is, stelt de spits van FC Utrecht voor om de Real Madrid-ster te bellen. Ohio en Bellingham leerden elkaar een aantal jaar geleden kennen toen ze allebei jeugdinterlands namens Engeland speelden, en inmiddels zijn ze goede vrienden.

Ohio besluit Bellingham te videobellen, en de Engelsman neemt op. Via Ohio, die even fungeert als tolk, hebben het jongetje en Bellingham een kort gesprek met elkaar. Zo vragen ze aan elkaar hoe het gaat, vraagt Bellingham of het jongetje een goede dag heeft gehad en of Ohio goed voor hem heeft gezorgd. Op beide vragen antwoordt het kindje bevestigend.

Tot slot gaat het jongetje op de foto, met in zijn hand de mobiel van Ohio waarop Bellingham nog te zien is. Daarna nemen Ohio en het jongetje afscheid van Bellingham, die wordt bedankt voor zijn tijd.