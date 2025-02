'Praatjes voor tien' van Noa Lang wekken irritatie na 'één goede wedstrijd' voor PSV

Wim Kieft ziet PSV zeer tegenvallend presteren na de winterstop, de knappe resultaten in de Champions League daargelaten. De voormalig aanvaller van de Eindhovenaren legt de schuld van de sportieve crisis niet bij trainer Peter Bosz, maar bij de in zijn ogen falende spelers van de nummer twee in de Eredivisie.

Kieft geeft in zijn column voor De Telegraaf de halve finale van de TOTO KNVB Beker als voorbeeld. PSV liet zich woensdag op eigen veld verrassen door Go Ahead Eagles, dat na de 1-2 zege voor het eerst in 60 jaar in de finale van de nationale beker staat.

''De speelwijze is weliswaar voorspelbaar, maar waarom kunnen de spelers van PSV het in tweede helft van de halve finale van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles wel opbrengen om die speelwijze goed uit te voeren en in de eerste helft niet?'', vraagt Kieft zich hardop af in zijn wekelijkse bijdrage.

De voetballiefhebber uit Amsterdam constateert dat er gemakzucht in het spel van PSV is geslopen. ''En dat al na één jaar'', verzucht Kieft. ''Nu na de winterstop komt het allemaal aan de oppervlakte en zit PSV in een glijdende schaal.''

Kieft zoomt vervolgens specifiek in op twee PSV'ers. ''Als je zag hoe Joey Veerman en Oscar Boscagli spits Victor Edvardsen lieten lopen bij het tweede doelpunt. De prijs die Veerman ervoor betaalt, is dat bondscoach Koeman hem over het hoofd ziet voor de wedstrijden tegen Spanje. Aan de bal kan hij prima uit de voeten, maar als het even niet draait en PSV heeft de bal niet, dan komt juist Veermans kwetsbaarheid vol aan de oppervlakte.''

De analist ziet meer spelers van PSV door het ijs zakken na de winterstop. ''Luuk de Jong was tegen Go Ahead Eagles onzichtbaar, terwijl de inbreng van Noa Lang als invaller minimaal was.''

''Eén goede wedstrijd tegen Juventus en Lang heeft praatjes voor tien. Om vervolgens in eigen stadion niet thuis te geven als de finale van de KNVB-beker op het spel staat. Onbegrijpelijk'', ziet Kieft soms heel vreemde dingen gebeuren bij PSV.