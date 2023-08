Potentiële tegenstander zet Feyenoord op dag van CL-loting te kakken

Donderdag, 31 augustus 2023 om 09:15 • Laatste update: 09:16

Het is voor het eerst in vijf jaar dat donderdagavond (18.00 uur) twee Nederlandse clubs in de koker zitten voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Waar in 2018 PSV en Ajax zich plaatsten, is die eer nu weggelegd voor Feyenoord en PSV. De Rotterdammers zitten in Pot 1 bij een aantal titelfavorieten die hoe dan ook ontlopen zullen worden. Het gaat om Manchester City, Sevilla, FC Barcelona, Napoli, Bayern München, Paris Saint-Germain en Benfica.

@fcredbullsalzburg Which team do you want us to play against? ?? ? original sound - fcredbullsalzburg

Wie de landskampioen wel kan treffen is Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers zitten in Pot 3 en nemen op sociale media alvast een voorschot op de loting. Op het officiële TikTok-account van de club is een video te zien van een meme die teleurgesteld is bij alle clubs die langskomen uit Pot 1. Zodra Feyenoord in beeld komt verandert het humeur plots. De voorkeur van Salzburg lijkt dus wel bekend.