Postecoglou baalt flink bij Tottenham Hotspur: 'Aantal verdachten teruggebracht tot een minimum'

Ange Postecoglou beet flink van zich af op de persconferentie van vrijdagmiddag. Volgens de manager van Tottenham Hotspur is er een mol binnen de gelederen die belangrijke informatie lekt naar de buitenwereld.

''We hebben een lek binnen de club'', verzucht Postecoglou een dag na het 1-1 gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt in de kwartfinale van de Europa League. ''Daarover heb ik inmiddels geen enkele twijfel meer.''

Postecoglou doelt op een bericht over Wilson Odobert, die niet in actie zou kunnen komen tegen Frankfurt. De vleugelspeler bleef donderdag ook negentig minuten op de bank zitten tegen de Duitse opponent. Een verdachte situatie, zo oordeelt de Australische manager.

''Iemand is al het hele jaar informatie aan het lekken. Ik weet niet waarom dat is, maar het maakt ons werk wel een stuk moeilijker. Het helpt ons ook niet, want het laatste wat je wil is de tegenstander wijzer maken'', aldus de balende Tottenham-coach.

Postecoglou doet er achter de schermen alles aan om het lek te achterhalen. ''Het aantal verdachten is teruggebracht tot een minimum. Ik heb inmiddels een redelijk idee waar het vandaan komt. We zijn er volop mee bezig.''

De manager van the Spurs benadrukt nog eens dat hij flink baalt van de hele situatie. ''Het helpt ons zeker niet op wedstrijddagen. Soms zijn het ook maar halve waarheden. Je zou toch denken dat iedereen binnen de organisatie hetzelfde doel nastreeft, en ons niet tegenwerkt.''

Nummer veertien Tottenham vervolgt het seizoen zondag tegen Wolverhampton Wanderers, dat zo goed als zeker degradatie zal ontlopen. Enkele dagen later volgt de return tegen Frankfurt in de Europa League.