Porto pakt tijdens knotsgek duel in 19e (!) minuut blessuretijd kostbaar punt

Zondag, 3 september 2023 om 22:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:16

FC Porto heeft zondagavond tijdens een knotsgek competitieduel dat bol stond van de opmerkelijke wendingen alsnog een punt uit het vuur gesleept tegen Arouca. Os Dragões stevenden af op een nederlaag, maar maakten in de negentiende minuut van de blessuretijd alsnog de 1-1. Mede door een defect VAR-scherm besloot de arbitrage enorm veel tijd bij te trekken na het verstrijken van de negentig minuten.

Mehdi Taremi dacht Porto na een klein kwartier op voorsprong te koppen, echter zette scheidsrechter Bertolo Nogueira op advies van de VAR een streep door de treffer vanwege buitenspel. Cristo González dacht de bezoekers in de 83ste minuut vervolgens de volle buit te bezorgen door de 0-1 aan te tekenen. De VAR keek het doelpunt nog wel een keer terug wegens een vermeende handsbal van González. Arouca kon uiteindelijk gewoon juichen, tot grote blijdschap van de uitsupporters.

Luttele minuten later schreeuwde de thuisploeg moord en brand nadat meerdere spelers van Porto bij en vrije trap naar de grond gingen in het zestienmetergebied van Arouca. Ook ditmaal besloot de VAR niet in te grijpen. Dat moest die wel in de 89ste minuut doen toen scheidsrechter Nogueira naar de strafschopstip wees na een fopduik van Taremi. De spits van Porto ging veel te vrijwillig naar de grond, waarop de VAR Nogueira naar de zijlijn riep om het moment te herzien. Doordat het VAR-scherm niet werkte, bleven de spelers van beide ploegen én de fans minutenlang in spanning. Een telefoongesprek leidde ertoe dat Nogueira uiteindelijk toch op zijn besluit terugkwam en geen penalty gaf.

Een knotsgekke slotfase met ruim ???? ?????????????? extra tijd! ?? FC Porto heeft de kans om op gelijke hoogte te komen.. ??#ZiggoSport #LigaNOS #FCPFCA pic.twitter.com/tj5VQ74coR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2023

Inmiddels zat het duel al in de 96ste minuut en vijf minuten later kreeg Porto alsnog de uitgelezen kans om de gelijkmaker te maken nadat Taremi ditmaal wel onreglementair door Nino Galovic naar de grond werd getrokken. Galeno dacht Arouca-doelman Ignacio de Arruabarrena met een goed ingeschoten strafschop te verschalken, maar moest toezien hoe de sluitpost knap redding bracht. In de negentiende minuut van de blessuretijd was de gelijkmaker van Porto toch nog een feit. Evanilson werd de gevierde man door tegen een voorzet van Gonçalo Borges aan te lopen: 1-1.