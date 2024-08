Politie in São Paulo trekt conclusies en rondt onderzoek naar Manchester United-aanvaller Antony af

De politie van São Paulo heeft het onderzoek naar Manchester United-speler Antony en diens ex-vriendin Gabriela Cavallin afgerond. Laatstgenoemde beschuldigde de voormalig Ajacied van drie verschillende misdaden, maar na uitgebreid onderzoek heeft de politie van São Paulo besloten om Antony niet aan te klagen. Het onderzoek dat de politie in Manchester is gestart, loopt nog.

Cavallin beschuldigde Antony vorig jaar van geweld, mishandeling en bedreiging. "Het sturen van dreigberichten, het feit dat hij haar opsloot in huis en huiselijk geweld, met het verplaatsen van een borstimplantaat en het verwonden van de vingers, zijn in Engeland geclassificeerd als drie verschillende misdaden", lichtte Cavallins advocaat Vanessa Souza in augustus vorig jaar toe tegenover UOL.

Naar de specifieke beschuldigingen die in Engeland zouden hebben plaatsgevonden, heeft de politie van São Paulo geen onderzoek gedaan. Cavallin verklaarde op 1 juni 2022, toen ze zwanger was van Antony maar al niet meer in een relatie was met hem, dat ze door hem werd beledigd en aangevallen in een nachtclub in São Paulo.

Daarbij vertelde Cavallin dat zij aan haar haren werd getrokken en dat haar armen werden geschud. Cavallin zocht geen medische hulp en maakte geen foto's van haar verwondingen. De politie in São Paulo deed onderzoek naar belediging, bedreiging, strafbare feiten en huiselijk en psychologisch geweld. Cavallin verklaarde dat Antony deze misdaden vorig jaar tegen haar pleegde in São Paulo. De zaak werd daarop onderzocht door de lokale politie.

De politie in São Paulo analyseerde telefoongesprekken tussen de twee hoofdrolspelers en hoorde negentien getuigen. Volgens de politie is er te weinig bewijs dat Antony zich schuldig heeft gemaakt aan de zaken waar hij beschuldigd van werd en is het onderzoek daarom afgerond, zonder dat hij vervolgd wordt. Volgens een jury is er bovendien geen sprake van psychologische schade.

Het eindrapport van het onderzoek met de daarbij horende conclusie zal voor analyse naar het Braziliaanse openbaar ministerie gestuurd worden. Het document bevat de beschuldiging van Cavallin en het verhoor met Antony. Ook de getuigenissen van de negentien personen zijn meegenomen in het rapport.

In Engeland is er naar aanleiding van de beschuldigingen van Cavallin ook een onderzoek ingesteld. Dat onderzoek loopt nog. De politie in Manchester doet onderzoek naar verwondingen, intimidatie, huiselijk geweld en ontvoering. Al die zaken zouden volgens Cavallin op Engelse bodem hebben plaatsgevonden.