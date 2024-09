Ploeggenoot bij Real Madrid reageert op Vinícius Júnior: ‘Spanje is niet racistisch’

Vinícius Júnior stelde onlangs dat het WK 2030 niet langer in Spanje gehouden kan worden, indien er niets verandert aan het aanhoudende racisme tijdens duels in LaLiga. De aanvaller kreeg in het verleden veelvuldig racistische verwensingen naar zijn hoofd geslingerd als speler van Real Madrid. Zijn ploeggenoot Dani Carvajal heeft nu op die opmerking van zijn ploeggenoot gereageerd.

Het WK wordt in 2030 georganiseerd in drie verschillende landen: Marokko, Spanje en Portugal. Vinícius zet echter zijn vraagtekens bij Spanje. De rappe buitenspeler is vaak genoeg het mikpunt van racisme geweest in zijn periode bij Real.

In maart barstte de Braziliaanse aanvaller in tranen uit tijdens een persconferentie, waarin hij klaagde dat racisme in het voetbal steeds erger werd en dat er nauwelijks tegenop getreden wordt.

In een interview met CNN reageerde Vinícius op de beslissing van de FIFA om Spanje het WK 2023 mede te laten organiseren. “Ik hoop dat Spanje zich ontwikkelt en de ernst inziet van het beledigen van iemand vanwege zijn huidskleur. Want als er niet snel dingen veranderen richting 2030, denk ik dat het WK ergens anders georganiseerd moet worden. Als spelers zich niet comfortabel en zelfverzekerd voelen om te spelen in een land waar ze racisme kunnen ondervinden, is het erg ingewikkeld.”

“Ik geloof en ik wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dingen kunnen veranderen, want veel mensen in Spanje, de meerderheid, is niet racistisch, hoewel er een kleine groep is die uiteindelijk het imago van het hele land aantast.”

In een reactie op de opmerkingen van zijn teamgenoot verdedigt Carvajal Spanje met hand en tand. “Ik denk dat LaLiga bezig is met het verbeteren en ontwikkelen van protocollen met betrekking tot racisme om ervoor te zorgen dat onbeschofte mensen die naar stadions gaan om anderen te beledigen op basis van hun huidskleur geen sportevenementen meer kunnen bijwonen,” verklaarde hij.

“Maar buiten die kleine groep mensen geloof ik niet dat Spanje het niet verdient om het WK te organiseren. Het is een land met een zeer grote culturele diversiteit; we moeten er niet aan twijfelen dat Spanje niet racistisch is omdat er veel culturen in ons land zijn. Ik ben opgegroeid in een wijk in Leganés, omringd door vele nationaliteiten, en ik kan met trots zeggen dat we geen racistisch land zijn.”

Hoewel Carvajal het niet eens was met Vinícius' oproep om Spanje het WK van 2030 te ontnemen, verklaart hij zich solidair met zijn ploeggenoot in de strijd tegen racisme.

“Wij, als zijn ploeggenoten en ook de coach, hebben duidelijk gemaakt dat we tegen elke vorm van racisme in de stadions zijn, dat is wat ons zorgen baart,” zei hij. “Ik weet dat Vini lijdt in die momenten, omdat ik dicht bij hem ben geweest, en we steunen hem zowel intern als publiekelijk,” zegt Carvajal tijdens een persconferentie van de Spaanse nationale ploeg.