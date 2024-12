Ploeggenoot bij Corinthians vol lof over Memphis Depay: 'Het is een fantastische speler'

André Ramalho behoort niet tot de criticasters van Memphis Depay. De centrumverdediger, die PSV eerder dit jaar inruilde voor Corinthians, is juist enorm blij met de komst van de Nederlandse aanvaller naar de Braziliaanse club.

Toen Memphis arriveerde, streed Corinthians tegen degradatie. Nadien klommen de Brazilianen op naar plek zeven, waardoor deelname aan de Copa Libertadores zelfs werd veiliggesteld. ''Ik denk echt dat dat door Memphis komt'', zei Ramalho zondag rondom de topper tussen PSV en Feyenoord, waarbij hij aanwezig was, in gesprek met ESPN.

''Het is fijn om met hem te mogen spelen. Hij is een fantastische speler. Daarom is hij ook één van de meest belangrijke spelers van Nederland. Hij heeft een prachtige loopbaan gehad tot nu toe en helpt ons enorm'', is Ramalho lovend over de inbreng van Memphis sinds zijn komst naar Corinthians.

''Hij heeft veel kwaliteit en een speler van dit kaliber is belangrijk voor ons. Zeker door de situatie waar wij in zaten. We hopen dat hij en de club weer een goed seizoen zullen draaien'', kijkt de voormalig PSV'er met veel optimisme naar de toekomst.

Ramalho, tussen 2021 en 2024 actief voor PSV, kende juist een stroef begin van zijn avontuur bij Corinthians. Spijt van zijn keuze voor de nummer zeven van de Braziliaanse Série A heeft hij echter nooit gehad.

''Nee, als ik een beslissing neem, denk ik daar wel duizend keer over na. Ik ben nog steeds blij met de beslissing, want ik weet hoe groot deze club is'', laat Ramalho aan duidelijkheid niets te wensen over.

''Ik had altijd al de droom om een keer in mijn eigen land te spelen. Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar gelukkig heeft het goed uitgepakt'', zo besluit de 32-jarige verdediger zijn relaas tegenover ESPN.