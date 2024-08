Pittige loting voor Slot en Liverpool in volgende ronde EFL Cup, Ten Hag mazzelt

De loting voor de volgende ronde van de EFL Cup heeft Liverpool aan West Ham United gekoppeld. Erik ten Hag neemt het met Manchester United op tegen Barnsley, de huidige nummer negen van de League One.

Zoals te doen gebruikelijk stromen de grootste clubs in Engeland pas later in het toernooi in. In totaal wisten tien clubs uit de Premier League door te stoten van de tweede naar de derde ronde. Onder meer het gepromoveerde Ipswich Town haalde de volgende ronde niet.

De loting voor de EFL Cup heeft in totaal drie Premier League-affiches opgeleverd. Naast Liverpool - West Ham United zijn ook Everton - Southampton en Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers aan elkaar gekoppeld.

Arne Slot, dat met Liverpool de titel verdedigt, wacht dus een zware tegenstander met West Ham United. The Hammers komen in de week van 16 september tot en met 23 september naar Anfield. Het United van Ten Hag krijgt in dezelfde week bezoek van Barnsley.

Newcastle United had woensdagavond strafschoppen nodig om zich te ontdoen van Nottingham Forest. Voor Forest was het de eerste nederlaag via een strafschoppenserie in achttien (!) jaar.

Om te voorkomen dat de speeldata botsen, loten clubs die deelnemen aan de Champions League niet tegelijk met clubs die deelnemen aan de Europa League. Zo kan het voorkomen dat wedstrijden uit de derde ronde in een andere week plaatsvinden.

Volledige loting derde ronde EFL Cup:

Liverpool - West Ham United

Manchester City - Watford

Arsenal - Bolton Wanderers

Manchester United - Barnsley

Wycombe Wanderers - Aston Villa

Coventry City - Tottenham Hotspur

Walsall - Leicester City

Brentford FC - Leyton Orient

Preston North End - Fulham

Everton - Southampton

Queens Park Rangers - Crystal Palace

Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers

Wimbledon - Newcastle United

Chelsea - AFC Barrow

Stoke City - Fleetwood Town

Blackpool - Sheffield Wednesday

Eén van deze Engelse teams live aan het werk zien? Koop je kaarten in de ticketshop!