Pijnlijk blauwtje voor Liverpool: Caicedo wil alleen naar Chelsea

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 14:00 • Wessel Antes • Laatste update: 14:30

Moisés Caicedo wil enkel en alleen naar Chelsea, zo meldt Fabrizio Romano vrijdagmiddag. Hoewel Liverpool de medische keuring voor de 21-jarige controleur van Brighton & Hove Albion al had geboekt, is Caicedo met zijn vertegenwoordigers nog altijd in Londen. Het lijkt erop dat Chelsea het duizelingwekkende bod van Liverpool, een Engels recordbedrag van 127 miljoen euro, gaat evenaren. Caicedo heeft Liverpool inmiddels al afgezegd.

Donderdagnacht kwam transfermarktexpert Fabrizio Romano met het nieuws dat Brighton akkoord is gegaan met het laatste bod van Liverpool. Volgens de Italiaanse journalist zou Caicedo binnen 24 uur zijn handtekening zetten op Anfield. Op een persconferentie van Liverpool vrijdagochtend maakte Liverpool-manager Jürgen Klopp echter al duidelijk dat er nog het een en ander moest gebeuren. “Ik heb me laten vertellen dat er een akkoord is gesloten met Brighton over de transfersom, wat dat ook moge betekenen. We moeten zien of de speler ook akkoord gaat. We hebben geen oneindige middelen, maar het vertrek van Jordan Henderson en Fabinho heeft een aantal zaken veranderd.”

De onzekerheid in de woorden van Klopp sluit aan bij de nieuwe berichtgeving van Romano. Ondertussen weet The Guardian te melden dat Chelsea inderdaad met een nieuw bod gaat komen. Caicedo zelf wil zich volgens Romano aan zijn woord houden. De middenvelder is al sinds mei persoonlijk rond met de Londenaren. Chelsea hoopt de transfer dan ook snel af te handelen. Eerder werd er vanuit Engeland bericht dat de nummer twaalf van het afgelopen Premier League-seizoen de Ecuadoriaan niet kan betalen, maar daar lijkt geen sprake meer van. Liverpool loopt zo een pijnlijk blauwtje op na het kapen van de deal.

Caicedo is een defensieve middenvelder die ondanks zijn leeftijd al 32 interlands speelde voor Ecuador. Brighton pikte de rechtspoot in februari 2021 voor slechts 5 miljoen euro op bij Independiente, waarna hij een half jaar later bij het Belgische Beerschot werd gestald. Vervolgens wist de controleur wel een basisplek te veroveren. In totaal speelde Caicedo tot dusver 53 officiële wedstrijden voor Brighton, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 3 assists. Bij Brighton ligt de middenvelder nog tot medio 2027 vast, met de optie voor nog een seizoen. Door Caicedo’s langdurige verbintenis kan de nummer 6 van het afgelopen Premier League-seizoen hoog in de boom zitten wat betreft de vraagprijs.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.