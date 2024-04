Pierre verbaast zich over één Ajax-speler in het speciaal: ‘Je hoort hem niet!’

Pierre van Hooijdonk vindt het schrijnend om te zien hoe weinig leiderschap er wordt getoond bij Ajax. De analyticus verbaast zich bij NOS Studio Voetbal hardop over het gebrek aan communicatie bij de Amsterdammers, waar captain Steven Bergwijn volgens hem het voortouw in zou moeten nemen. “Hij mag een keer kop of munt zeggen, en voor de rest hoor je hem niet!”, aldus een onthutste Van Hooijdonk.

Ajax beleefde zondag een historische afgang: nog nooit verloor de Nederlandse recordkampioen met zulke afgetekende cijfers als in De Kuip tegen Feyenoord. De équipe van Arne Slot won maar liefst met 6-0, en logischerwijs beheerste dat het merendeel van de uitzending van Studio Voetbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van Hooijdonk zag Ajax amper veerkracht tonen, en deed er volgens hem weinig aan om elkaar op te hitsen. “Het schip was zinkende en er is nul reactie naar elkaar toe in het elftal. Helemaal niks! Ik zit te kijken naar Bergwijn. Dan hebben we het over leiderschap, aanvoerder zijn. Die heeft die band om zijn arm gekregen, mag een keer kop of munt zeggen, en voor de rest hoor je hem niet!”

“Je mag toch wel een keer in het veld zeggen: 'Hé, dit gaat fout!'”, sluit Van Hooijdonk zijn tirade af. Tafelgenoot Rafael van der Vaart toont echter compassie voor Bergwijn.

“Ik denk dat Ajax op dit moment vijf, zes goede spelers heeft”, begint de oud-middenvelder zijn betoog. “Daar train je elke dag mee. Als goede speler denk je dan: ik heb gasten achter me, die er eigenlijk niet zoveel van kunnen. Dat kunnen ze nooit zeggen, maar ik kan dat aan deze tafel wel.”

Van der Vaart haalt Anton Gaaei als voorbeeld aan. “Die schiet er donderdag een bal in (tegen Go Ahead Eagles, red.). Fantastisch, dat is hem gegund. Maar het is heel moeilijk voor zo’n jongen, want hij speelt boven zijn niveau. Dat zag je vandaag (zondag, red.) ook weer: dan wordt hij onder druk gezet en is het in één keer weer heel magertjes.”

Door de nederlaag verzuimde Ajax NEC te passeren op de ranglijst, waardoor het genoegen moet nemen met een huidige zesde plaats. Het hoogst haalbare lijkt nog de vierde plek, die recht geeft op kwalificatie voor de tweede voorronde van de Europa League. Mocht Feyenoord de beker winnen, schuift het ticket door naar de nummer vijf van de ranglijst. Zo niet, is Ajax vermoedelijk veroordeeld tot play-offs voor Conference League-voetbal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties