Pierre van Hooijdonk zet PSV-fan op zijn plek op X met voor hem zeer pijnlijke foto

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Pierre van Hooijdonk, die een PSV-fan op zijn plek zet.

Afgelopen weekend vormde Guus Til het middelpunt van aandacht vanwege zijn uitspraken over het ontbreken van ‘vuur’ en passie in zijn lichaam tijdens wedstrijden. Er werd direct volop gespeculeerd door de analytici over de oorsprong van het gevoel bij Til, waaronder door Van Hooijdonk.

Bij Studio Voetbal liet Van Hooijdonk diezelfde dag zijn licht schijnen op de situatie. De oud-spits opperde onder meer dat Bosz zijn middenvelder op vakantie moest sturen en speculeerde over een mogelijke 'voetbalburn-out' bij Til.

In de nasleep van de discussie rondom de uitspraken van de middenvelder van PSV haalde Peter Bosz donderdag uit naar Van Hooijdonk. De PSV-trainer stoorde zich in het algemeen aan het speculeren over de situatie van zijn pupil, maar noemde de NOS-analist bij naam.

"Heel gevaarlijk, zoals bijvoorbeeld Pierre van Hooijdonk dat deed. Hij ging allerlei conclusies trekken en betrok zelfs PSV erbij. Dat vond ik niet goed", was Bosz duidelijk in zijn bewoording.

Na de persconferentie deelde journalist Rik Elfrink de uitspraken van Bosz op X. Onder het bericht van de PSV-watcher reageerde een fan, die zich op X Johan noemt, snerend richting Van Hooijdonk. “Wie? Van Hooij wat) Nooit van gehoord”, zo luidde het commentaar.

Van Hooijdonk reageerde op ‘Johan’ via hetzelfde medium door een foto te delen van zichzelf op het moment dat hij ging aanleggen voor de beslissende strafschop in de penaltyreeks van de kwartfinale van de UEFA Cup tegen PSV. Hij scoorde, waardoor Feyenoord en niet PSV naar de halve finale ging van het toernooi dat de Rotterdammers later zouden winnen. “Zeker weten, Johan?”, knipoogt Van Hooijdonk richting ‘Johan’.