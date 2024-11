Pierre van Hooijdonk verbaasd na comeback Feyenoord: ‘Hoe is het mogelijk?’

Pierre van Hooijdonk zag tot zijn verbazing Feyenoord een resultaat halen tegen Manchester City. De analist gaf zijn oude werkgever voorafgaand aan de wedstrijd weinig kans. Van Hooijdonk noemt City een arrogante ploeg.

"Een krankzinnige avond. Ik vond dat Feyenoord in de eerste helft echt uitstekend verweer bood en ongelukkig de penalty tegen kreeg. In de beginfase van de tweede helft werden ze even overlopen, wat meteen resulteerde in de 2-0 en 3-0", zo begint Van Hooijdonk bij Ziggo Sport.

"Dan heb je één krankzinnig moment: Gvardiol die in de fout gaat en Hadj Moussa die goed anticipeert, om de keeper heen gaat en binnen schiet. Ik zag hem de bal uit het doel halen. Dat doe je als speler eigenlijk altijd, maar ik had niet direct het vertrouwen dat het nog tot een 3-3 zou leiden", geeft de analist aan.

"Maar er gebeurt iets in die ploeg en dan krijg je ook nog die 3-2, die op een rare manier tegen de borst van Gimenez valt. Het zat niet tegen en dat moet je hebben om hier een resultaat te halen", aldus Van Hooijdonk.

"Die laatste goal was een geweldige aanval. Paixão gaat goed door en geeft een geweldige voorzet op Hancko”, analyseert Pi-Air.

De voormalig vrijetrappenspecialist keek vol verbazing naar de slotfase. “In de tweede helft ontstond er iets. Dat zijn de aparte krachten in het voetbal. Dat je denkt: hoe is het mogelijk dat het nog 3-3 wordt?"

Van Hooijdonk laat zich vervolgens nog uit over City, dat hij arrogant vond overkomen. "Die dachten: er kan ons helemaal niets meer gebeuren. Het werd een beetje spielerei, een beetje arrogant na die 3-0. Vaak gaat het dan ook wel goed, maar nu kwam het geloof weer terug bij Feyenoord door een raar foutje."

"In een kwartier tijd drie doelpunten maken in het Etihad Stadium, daar had ik nog geen ouderwetse stuiver op in durven zetten. Dit is een bonuspunt en geeft enorm veel vertrouwen", sluit de oud-voetballer af.