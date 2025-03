Pierre van Hooijdonk is vernietigend en ziet slechts twee ‘pure profs’ in selectie PSV

Pierre van Hooijdonk denkt dat gemakzucht de reden is voor de complete ineenstorting van PSV, zo laat hij weten bij NOS Studio Voetbal. Vanaf de winter is de ploeg van Peter Bosz verre van de kampioensploeg van vorig jaar, met als dieptepunt de nederlaag van zondagmiddag tegen Ajax (0-2).

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt aan Van Hooijdonk of hij een verklaring heeft voor de ondergang van PSV. “Ondanks een hele goede start, zijn er dit seizoen constant dingetjes voorgevallen. Er is continu onrust geweest en dat heeft ook invloed gehad op de spelersgroep.”

“Qua relaties met elkaar. Het botert toch echt niet”, suggereert Van Hooijdonk een splitsing in de PSV-selectie. “Luuk de Jong is een roepende in de woestijn daar. Hij heeft alleen Perisic aan zijn kant als pure prof. Daar houdt het wel een klein beetje bij op.”

Ivan Perisic sprak zich onlangs nog keihard uit over zijn ploeggenoten in aanloop naar het Champions League-duel met Arsenal. “We moeten meer een team zijn, dat zijn we nu niet. We vechten niet voor elkaar en dat maakt me boos. We moeten dat snel veranderen”, zei hij onder meer op een persconferentie.

Van Hooijdonk is vervolgens zeer kritisch op het ‘gebrek aan motivatie’ bij de andere spelers. “De één komt tien keer te laat, die verslaapt zich. Er is nog een aantal dingen gebeurd. Ik denk dat dat mede de reden is geweest dat PSV in elkaar is gestort.”

“Het is allemaal gemakzucht en eigen belang. Spelers willen transfers maken, die niet doorgegaan zijn in de winter. Dat heeft allemaal zijn effect gehad”, besluit hij.

Zo zag Noa Lang een miljoenentransfer naar Napoli afketsen in de winterse transferperiode en maakten onder meer Olivier Boscagli en Walter Benítez er eerder ook geen geheim van te willen vertrekken. Ook aasden Johan Bakayoko, Joey Veerman en Jerdy Schouten vermoedelijk op een stap naar het buitenland.