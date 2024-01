Peter Bosz wijst beste man aan bij PSV: ‘Hij speelde echt geweldig’

Peter Bosz heeft genoten van het spel van Malik Tillman in de bekerwedstrijd tegen FC Twente (3-1). De Amerikaan moest plots opdraven door een blessure bij Joey Veerman en deed dat naar behoren. Tillman leverde de assist bij de 2-0 van Luuk de Jong.

Tillman zou oorspronkelijk niet in de basis staan tegen Twente, maar doordat Veerman afhaakte in de warming-up vanwege klachten aan de kuit mocht hij toch starten. Bosz kreeg geen seconde spijt van die keuze.

"Dat vond ik misschien wel onze beste man vandaag. Die vond ik echt geweldig spelen", aldus Bosz bij ESPN. "Voor de winterstop raakte hij geblesseerd doordat hij te veel speelde. Ik kreeg die signalen van de technische staf. Dan wil je voorzichtig zijn, maar nood breekt wetten."

Vervolgens besloot Bosz Tillman de hele wedstrijd te laten spelen. "Er moesten een aantal andere jongens af", gaat de trainer van PSV verder. "Ik had hem er inderdaad af willen halen, maar dan had ik de KNVB moeten bellen dat we vaker dan vijf keer moeten wisselen."

Bosz wordt vervolgens gevraagd naar de beste positie voor Tillman. "Hij kan ook op linksbuiten, maar het is een nummer 10." Tegen Twente koos Bosz voor Yorbe Vertessen als linksbuiten. De Belg, die wordt begeerd door buitenlandse clubs, tekende op fraaie wijze voor de 1-0.

PSV had weinig te duchten van FC Twente en legde grote delen van de wedstrijd uitstekend spel op de mat. "PSV deed het heel goed. Positioneel staan ze geweldig en voetballend zijn ze ook heel erg goed", analyseerde Kenneth Perez in de studio bij ESPN.

Door de overwinning op FC Twente stuit PSV komende woensdag op Feyenoord in de achtste finale van het bekertoernooi. Komende zondag gaat de ploeg van Bosz eerst naar Stadion Galgenwaard voor de altijd lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

