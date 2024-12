Peter Bosz onthult wat hij na dramatische eerste helft PSV tegen Brest aan zijn spelers vertelde

Peter Bosz is na afloop van de 1-0 nederlaag bij Stade Brest zwaar teleurgesteld over de prestatie van zijn PSV. Een zichtbaar ontgoochelde trainer zag zijn manschappen een uitermate teleurstellende pot op de mat leggen, zelfs ondanks zijn harde woorden in de rust.

Direct na afloop van het duel krijgt een inmiddels rustige Bosz de vraag welke emoties de wedstrijd bij hem opbrachten. "Woede, frustratie, wat was het?", begint Noa Vahle bij Ziggo Sport tegenover de verliezende trainer. "Alles bij elkaar", luidt het antwoord.

"Ik ben het meest gefrustreerd over dat we niet gevoetbald hebben. Ik vond het echt een verschrikkelijke wedstrijd. Ik weet ook niet hoe dat kan."

"In de rust heb ik gezegd dat het dramatisch slecht was, dat we niet hebben gevoetbald, dat we geen ballen hebben getoond, dat je zo geen Champions League-wedstrijd kan spelen", somt Bosz de dramatische avond op. "Het was in alle facetten gewoon heel erg slecht. Ik denk dat we in de tweede helft een fase hadden waarin je wel voetbalt, je creëert nog wat kansen, maar geheel in lijn met de wedstrijd mis je die kansen."

Onder meer Luuk de Jong had wel degelijk een Eindhovense treffer op zijn schoen, of op zijn hoofd wat dat betreft. Brest-doelman Marco Bizot bleek meermaals een uitmuntende sluitpost. Voetbalzone deelde een 5 uit aan de aanvoerder van PSV.

"Ik weet dat dit geen makkelijke wedstrijden zijn, maar ik vind wel dat we deze hadden moeten winnen", is Bosz streng voor zichzelf en zijn elftal. "Dat hebben we niet gedaan en dat is volledig aan onszelf te wijten." Hoe nu verder? "Ik ga de wedstrijd nog terugkijken en dan zal de frustratie wel weer even bovenkomen. Maar daarna moet je toch weer door naar de volgende wedstrijd."

Op de persconferentie niet veel later spreekt Bosz evenmin met een blad voor de mond. "Was dit de slechtste wedstrijd van dit seizoen? Nou, wel sinds ik bij PSV ben. Dat durf ik wel te zeggen. Ik vond het he-le-maal niks.”