PSV op rapport: Walter Benítez krijgt hoogste cijfer, een 4,5 voor de slechtste man

PSV heeft dinsdagavond op bezoek bij Stade Brest nagelaten een nieuw resultaat te boeken in de Champions League. In het Stade du Roudourou vormde met name Marco Bizot een sta-in-de-weg: 1-0. Voetbalzone deelt op een teleurstellende avond rapportcijfers uit aan alle basisspelers van PSV en de twee invallers die een helft meededen.

Ten opzichte van het voor PSV makkelijk verlopen duel met FC Twente (1-6 winst) voerde Peter Bosz twee wijzigingen door: Rick Karsdorp en Luuk de Jong startten in plaats van Richard Ledezma en Ricardo Pepi. Als we de trainer na afloop van het affiche in Frankrijk vragen of hij tevreden is met die keuzes, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij bevestigend antwoordt.

Zowel Karsdorp als De Jong kon het vertrouwen in hun eigen persoon niet bewijzen. De rechtsachter moest zijn matige optreden halverwege bekopen met een wissel. De spits en aanvoerder miste alleen al in de eerste helft tot driemaal toe een reuzenkans, al moet genoemd worden dat het hem niet makkelijk werd gemaakt door een geweldig keepende Bizot. Desalniettemin had De Jong zeker één keer zijn naam op het scoreformulier móéten schieten.

Op het middenveld beleefde Ismael Saibari, die recent juist in bloedvorm stak, een teleurstellende avond. De Marokkaans international grossierde in balverlies en (onnodige) overtredingen en trof in het tweede bedrijf vanuit kansrijke positie de paal. Zijn collega-middenvelder Mauro Júnior, die vanaf na de rust als linksachter opereerde, vormde een Eindhovens lichtpuntje. De Braziliaan was een bron van rust aan de bal en zat er vaak scherp tussen om een Brest-aanval af te stoppen.

Achterin gaf PSV veel meer weg dan men gehoopt en verwacht zal hebben. Eénmaal voorkwam Walter Benítez, die richting het einde van de wedstrijd maar weer bewees een uitstekende doelman te zijn, een zeker lijkende Franse treffer, alvorens Ryan Flamingo dat kunstje later herhaalde op de eigen doellijn. De rest van de defensie van Bosz gaf weinig reden tot tevredenheid.

Walter Benítez 6,5

Rick Karsdorp 4,5

Imago

Ryan Flamingo 6

Olivier Boscagli 5,5

Matteo Dams 5

Mauro Júnior 6,5

Malik Tillman 5

Ismael Saibari 4,5

Imago

Johan Bakayoko 5

Luuk de Jong 5

Imago

Noa Lang 5,5

Joey Veerman 5,5

Richard Ledezma 5,5