Peter Bosz legt vinger op zere plek na Champions League-uitschakeling PSV

Peter Bosz is gematigd tevreden over het optreden van PSV. Hoewel de Eindhovenaren woensdagavond werden uitgeschakeld in de Champions League, zag de trainer ook positieve punten bij zijn ploeg. Met name in de tweede helft zag de coach een dominant PSV.

De achtste finale werd het eindstation van PSV. Op bezoek bij Borussia Dortmund ging de ploeg van trainer Peter Bosz met 2-0 onderuit na het eerdere 1-1 gelijkspel in Eindhoven. In de derde speelminuut maakte Jadon Sancho de openingstreffer, waarna Marco Reus diep in blessuretijd voor de beslissing zorgde.

“In de eerste dertig minuten deden wij het niet goed”, concludeert Bosz na afloop voor de camera van RTL 7. “We kregen de druk er niet op en we waren onrustig in balbezit. Daarna zijn we vrij snel gaan doorschuiven en een-tegen-een gaan spelen, waardoor we meer grip kregen.”

“We hebben een goede tweede helft gespeeld en we hebben gedomineerd. We zijn vaak in de zestien gekomen bij Dortmund, maar vooral in de laatste fase van de aanval namen we niet de juiste beslissing.”

“Vaak was de eindpass niet goed genoeg, al hadden we af en toe ook een beetje pech. Zo raakte Lozano de paal en schoot Luuk de Jong nog over aan het eind na een geweldige aanval”, aldus Bosz. “We hadden een aantal mogelijkheden, maar we lieten na te scoren.”

Komende vrijdag krijgt Borussia Dortmund vanaf 12.00 uur te horen wie de tegenstander wordt in de kwartfinale van het miljardenbal.

PSV kan zich na de nederlaag volledig focussen op de Eredivisie. De voorsprong bedraagt na 25 speelronden nog altijd 10 punten op naaste achtervolger Feyenoord.

