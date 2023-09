Peter Bosz lacht na vraag over Tillman: ‘Een mooie Telegraaf-opmerking’

Zondag, 1 oktober 2023 om 00:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:24

Peter Bosz is blij met het optreden van Malik Tillman tegen FC Volendam (3-1 winst). De middenvelder was in het Eredivisie-duel goed voor een doelpunt en een assist. Bosz noemt de prestatie van zijn pupil 'waanzinnig' en beaamt dat Tillman een 'wake-up call' heeft gehad. De Amerikaans international zat onlangs niet bij de wedstrijdselectie van PSV voor het duel met Almere City, omdat hij zich had verslapen. Tillman zelf laat weten blij te zijn dat hij het team kon helpen tijdens zijn eerste basisplaats.