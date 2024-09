Peter Bosz krijgt slecht nieuws: belangrijke speler PSV voorlopig uit de roulatie

Hirving Lozano staat voorlopig aan de kant bij PSV. De Mexicaan heeft een spierblessure opgelopen, zo maakte de club bekend. Over de precieze ernst van de kwetsuur is nog weinig duidelijk.

Lozano liep zijn blessure donderdag op in het besloten oefenduel met KRC Genk (1-1). De Mexicaan viel na rust uit en werd vervangen door Jevon Simons.

PSV schrijft op zijn website dat Lozano ‘de komende tijd’ niet inzetbaar is. “Verder onderzoek en de voortgang van zijn herstel moeten uitwijzen hoe lang ‘Chucky’ aan de kant staat.” Volgens het Eindhovens Dagblad ligt Lozano er ‘normaal gesproken meerdere weken uit’.

Het wegvallen van Lozano is een aderlating voor PSV. De vleugelspeler is in principe wisselspeler, maar noteerde dit seizoen al vier treffers in de Eredivisie. Daarmee is hij momenteel de topscorer van Nederland.

De afgelopen twee duels stond Lozano in de basis. Tegen Almere City als vervanger van de geblesseerde Johan Bakayoko, een week later loste hij Noa Lang af. Laatstgenoemde kreeg rust tegen Go Ahead Eagles.

Mauro Júnior, Armando Obispo, Ismael Saibari en Noa Lang waren er overigens niet bij. De drie eerstgenoemden herstellen nog van een blessure, terwijl de club voorzichtig is met Lang. De langer geblesseerde Sergiño Dest was er ook niet bij, evenals Fredrik Oppegård. Laatstgenoemde meldde zich bij Jong Noorwegen.

Rick Karsdorp deed in dat duel een half uur mee en maakte zo zijn officieuze debuut voor de Eindhovenaren. PSV vervolgt zijn seizoen op 14 september. In het eigen Philips Stadion is NEC dan de tegenstander.