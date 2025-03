'Peter Bosz is te lang opgehemeld, Francesco Farioli is de tacticus die ertoe doet'

Peter Bosz is te lang opgehemeld, zo luidt het keiharde oordeel van Henk Spaan in zijn column namens Het Parool. De journalist is een stuk meer onder de indruk van Ajax-trainer Francesco Farioli.

“Farioli had vooraf PSV gedeconstrueerd als de moderne Derrida van het voetbal. Deze wedstrijd was gewonnen op de tekentafel”, jubelt Spaan.

Spaan complimenteert een aantal spelers van Ajax. De journalist heeft vooral genoten van Lucas Rosa, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Kenneth Taylor.

Spaan trekt een conclusie over de trainers van Ajax en PSV. “Bosz is te lang opgehemeld als tactisch genie. Farioli is de tacticus die ertoe doet.”

Spaan geeft Farioli een 9+ voor de wedstrijd PSV - Ajax (0-2). Van Voetbal International kreeg de Italiaan zondag een 8.

Ajax staat na zondag liefst negen punten voor op PSV. De Amsterdammers zijn hard op weg naar de 37ste landstitel.

Ajax speelt dit seizoen nog thuiswedstrijden tegen NAC Breda, Sparta Rotterdam, NEC Nijmegen en FC Twente. Het elftal van Farioli gaat verder op bezoek bij Willem II, FC Utrecht en FC Groningen.