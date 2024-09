Peter Bosz is glashelder over status Noa Lang bij PSV: 'Daar is hij niet klaar voor'

In de optiek van Peter Bosz is Noa Lang momenteel nog niet in staat om hele wedstrijden te spelen voor PSV. De coach in Eindhovense dienst benadrukt tegelijkertijd dat de vleugelaanvaller op termijn weer vanaf het eerste fluitsignaal dient aan te treden.

Bosz krijgt zaterdagavond na Willem II - PSV (0-2) de vraag hoever Lang nu is. ''Noa is niet klaar om negentig minuten te spelen'', is het duidelijke antwoord van Bosz voor de camera van ESPN.

''En los van de minuten die je maakt, gaat het ook om de kwaliteit van de minuten die je maakt'', voegt de trainer van PSV daar veelzeggend aan toe. ''En we zijn met hem bezig een weg af te leggen, om daarin op te bouwen.''

''Je moet natuurlijk niet vergeten dat die jongen er heel lang uit geweest is'', zo benadrukt Bosz, die vervolgens krijgt voorgehouden of Lang ook als basisspeler kan fungeren, of zich voorlopig moet richten op een rol als reservespeler.

''We willen er natuurlijk naar toewerken dat hij straks wedstrijden kan gaan starten'', kijkt Bosz wat betreft Lang met optimisme naar de toekomst. Het is dus niet uitgesloten dat de aanvaller dinsdag start tegen Sporting Portugal in de Champions League.

Bosz weigert echter vooruit te lopen op de zaken. ''Daar heb ik nog niet over nagedacht. Daar ga ik rustig over nadenken'', zo besluit de winnende oefenmeester zijn betoog vanuit Tilburg.

Lang werd ook tegen Willem II als invaller gebruikt door Bosz. PSV wist ook deze wedstrijd in de Eredivisie te winnen, want na rust wist Ricardo Pepi tweemaal te scoren. PSV staat op 21 punten uit zeven duels.