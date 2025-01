Peter Bosz heeft slecht nieuws over fitheid PSV: 'Veel jongens hebben daar last van, ook basisspelers'

Ismael Saibari ontbreekt in de selectie van PSV tegen Rode Ster Belgrado omdat hij ziek is. Dat bevestigt trainer Peter Bosz voorafgaand aan het duel bij Ziggo Sport. Saibari is niet de enige in de selectie die zich niet helemaal topfit voelt, aldus de oefenmeester.

Opvallendste afwezige bij PSV voor het belangrijke Champions League-duel is Saibari. Hij ontbreekt bij de selectie, en zit ook niet op de bank. Guus Til vervangt hem op het middenveld.

“Hij is ziek”, aldus Bosz over Saibari. “Hij was al ziek, maar meer dan de helft van de selectie is ziek. Maar bij hem is dat vannacht dusdanig erger geworden, dat hij niet meer van z’n kamer kon komen en we wilden hem ook niet meer bij de spelers hebben, want dan zou het misschien nog erger worden.”

“Er heerst griep, en daar ontkomen wij ook niet aan. Bij ons hebben veel jongens daar last van. Ook sommige spelers die in de basis staan. Maar zij kunnen spelen, en bij ons in het voetbal telt: er is geen excuus. Als je eenmaal op het veld staat, gaat het erom wat je presteert.”

Begin

Bosz heeft er voorafgaand aan de wedstrijd tegen Rode Ster extra op gehamerd bij zijn ploeg dat de start goed moet zijn. “Het begin van de wedstrijd, dat moet in algemene zin al beter. Maar deze club staat er wel om bekend dat ze de eerste minuten vol gas willen geven, en dan moet je niet achter komen.”

Ook de omschakeling is iets waar PSV rekening mee moet houden. “Dat is een heel belangrijke bij hen”, aldus Bosz. “Daar waar ze in de competitie heel dominant zijn, spelen ze in de Champions League eigenlijk alleen nog maar vanuit de omschakeling.”

“Dus ik verwacht op het begin na dat dat op een gegeven moment tegen ons ook zo zal zijn. Dus we moeten vooral proberen die counter eruit te halen.”