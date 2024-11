Peter Bosz en PSV kennen drie twijfelgevallen in selectie voor uitduel met NAC Breda

Peter Bosz weet nog niet of hij zaterdagavond tegen NAC Breda kan rekenen op Armando Obispo, Noa Lang en Rick Karsdorp. De twee laatstgenoemden kwamen niet okselfris uit het thuisduel met Girona (4-0) van dinsdagavond, maar lijken wel aan te kunnen sluiten bij de vrijdagtraining van PSV. Als dat goed gaat, zijn ze erbij in Breda.

Zowel Lang als Karsdorp moest de strijd tegen de Spanjaarden in de tweede helft staken. “Lang is nog een vraagteken. We kijken of hij vandaag mee kan trainen”, wordt Bosz geciteerd door Marco Timmer van Voetbal International. “Hetzelfde geldt voor Karsdorp, die ook een tik op bijna dezelfde plek heeft gekregen.”

“De eis is wel dat ze vandaag mee moeten kunnen trainen, anders zijn ze er morgen niet bij.” Obispo moest het duel met Girona volledig aan zich voorbij laten gaan. Ook hij lijkt de vrijdagtraining goed te moeten doorstaan om kans te maken op een plek in de wedstrijdselectie. Bosz en PSV missen tegen NAC sowieso Joey Veerman, Sergiño Dest, Hirving Lozano, Adamo Nagalo en Jerdy Schouten.

‘NAC doet het thuis waanzinnig goed’

Bosz is lovend over de tegenstander van zaterdagavond. NAC heeft tot dusver al twaalf punten verzameld in vijf thuiswedstrijden. Alleen PSV en Ajax hebben in eigen huis meer punten bij elkaar gespeeld (allebei vijftien).



“Ze doen het waanzinnig goed thuis. Ze hebben vijf keer gespeeld, vier keer gewonnen en bij die ene nederlaag tegen FC Utrecht stonden ze vlak voor tijd nog met 1-0 voor”, laat Bosz optekenen door Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

“Dat geeft de kracht van dat elftal aan, maar laat ook zien wat dat stadion met die mensen doet.” Bosz wil in ieder geval een reactie zien van zijn elftal, nadat vorige week werd verloren van Ajax (3-2). “Wij moeten winnen in Breda. Dat mag niet, het moet. Als je bij PSV zit, moet je winnen. Een topclub moet altijd winnen en daar moet je mee omgaan.”

De wedstrijd tussen NAC en PSV begint zaterdagavond om 20.00 uur.