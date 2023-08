Perr Schuurs prijkt plots op wensenlijstje voor fraaie binnenlandse transfer

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 11:07 • Mart Oude Nijeweeme

Perr Schuurs is op de radar verschenen bij Internazionale, melden verschillende Italiaanse media. I Nerazzurri mikken in eerste instantie op de komst van Benjamin Pavard. Mocht de verdediger van Bayern München niet haalbaar blijken, dan schakelt de clubleiding door naar Schuurs. De voormalig Ajacied ligt nog tot medio 2026 vast bij Torino.

Na een uitstekend debuutseizoen in de Serie A staat Schuurs in de belangstelling van clubs in binnen- en buitenland. Tuttosport schreef vorige maand dat Liverpool, West Ham United en Napoli hengelen naar zijn diensten. Torino is bereid mee te werken aan een transfer, mits er wordt voldaan aan de vraagprijs van 30 miljoen euro. De eerdere vraagprijs van 50 miljoen euro is drastisch naar beneden bijgesteld.

Een week voor de sluiting van de transfermarkt heeft Simone Inzaghi zijn selectie nog niet op peil bij Inter. De Italiaan is nog altijd op zoek naar een kwaliteitsimpuls voor de laatste linie. Pavard is daarvoor de belangrijkste kandidaat, maar zijn vertrek wordt vooralsnog tegengehouden door Bayern en Thomas Tuchel. Lutsharel Geertruida is in beeld om naar München te verkassen indien Pavard toch vertrekt.

Schuurs maakte vorig jaar zomer de overstap van Ajax naar Torino, dat 9 miljoen euro exclusief bonussen overmaakte naar de Johan Cruijff ArenA. De verdediger was ontevreden over het gebrek aan speelminuten en koos daarom voor een vertrek uit Amsterdam. In Turijn ontwikkelde Schuurs zich vrijwel direct tot een van de leiders in de ploeg van trainer Ivan Juric. Van de 34 wedstrijden die hij beschikbaar was in de Serie A verscheen hij er in 28 aan de aftrap. Il Grande Toro eindigde het seizoen uiteindelijk als tiende