Perez ziet in finale naast Timber slechts één speler van internationale allure

Philippe Sandler heeft in de TOTO KNVB Bekerfinale tegen Feyenoord (1-0 verlies) een uitmuntende indruk achtergelaten op Kenneth Perez. De analist van ESPN is lovend over de voetballende kwaliteiten van de 27-jarige centrumverdediger van NEC, die meermaals op de hoogste snelheid de juiste oplossing vond. "Ik denk dat hij nog een stap kan gaan maken", aldus Perez.

Perez zag slechts twee spelers van internationale allure op het veld in De Kuip. "Quinten Timber was een van de twee op het veld die dit vandaag tentoonspreidde. De ander was Sandler."

Feyenoord kwam in de tweede helft op voorsprong dankzij een goal van Igor Paixão. Toen Yankuba Minteh al snel daarna twee gele kaarten verzamelde, kwam NEC tegen tien man te spelen. "Dan is even de vraag: hoe gaan ze dat doen?", aldus Perez, die Sandler een voortrekkersrol zag nemen.

"Sandler heeft sowieso zijn fysiek mee natuurlijk, qua lengte en breedte. Qua knie weet ik niet hoe dat ervoor staat." Sandler kampte eerder met zware knie- en enkelblessures. Mede daardoor redde hij het niet bij Manchester City en Feyenoord.

Perez is met name onder de indruk van de manier waarop Sandler opbouwt. "De snelheid waarmee hij indribbelt en alsnog het overzicht behoudt: welke bal kan ik het best geven? Dat vond ik heel erg goed bij hem."

De grote kans voor NEC-invaller Sylla Sow in de 78ste minuut ontstond bij het indribbelen van Sandler, die op hoge snelheid de perfecte pass gaf op Bart van Rooij. De rechtsback sneed de bal laag voor het doel, waar invaller Sow al glijdend net naast tikte. "De pass van Sandler maakt dat het tot een grote kans komt", zegt Perez.

"Hij geeft het spel van NEC echt een extra dimensie. Je hebt ook verdedigers die de bal alleen maar naar de buitenkant spelen, dan kom je eigenlijk nergens. Sandler dribbelt in, loopt weg bij de spits. Dan moet het middenveld van de tegenpartij keuzes gaan maken."

Mario Been is ook liefhebber van Sandler, maar plaatst ook een kanttekening. "Zijn kwaliteiten in balbezit zijn onbeschrijfelijk en die zijn ook onbetwist, maar ik heb altijd het idee dat hij verdedigend - en dan heb ik het over het spelen in een grotere competitie - nog weleens in de problemen kan komen."

