Perez schrikt van speler Oranje: ‘Hij staat in een Fiat 500 stil op de snelweg'

Maandag, 11 september 2023 om 21:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:36

Kenneth Perez is niet onder de indruk van Mats Wieffer in Oranje. De middenvelder presteerde in het gewonnen EK-kwalificatieduel met Ierland (1-2) ondermaats in de ogen van de analyticus, die van mening is dat Tijjani Reijnders op dit moment beter zou renderen op de positie naast Frenkie de Jong.

“Ik schrok wel van Wieffer”, blikt Perez tijdens de uitzending van Voetbalpraat terug op de interland. “Ondanks dat de tegenstander (Ierland, red.) niet heel goed was, lag het tempo heel hoog. Ik schrok wel echt van hoe hij handelde. Alles ging zó traag bij hem. Alsof hij in een Fiat 500 stilstaat op de snelweg. Hij dacht echt: waar moet ik heen? Bij Feyenoord wordt hij alleen op Europees weleens getest, dus dit tempo lag veel te hoog.”

“Je kan natuurlijk wel vraagtekens zetten bij zijn basisplek”, vervolgt Perez. “Nu komt de Champions League eraan, dus dat wordt een spannende testcase. Ik wil niet zeggen dat hij het niveau niet aan gaat kunnen, maar op dit moment kan hij het niet aan. Hij zit natuurlijk ook niet in een hele goede fase bij Feyenoord, maar nu leek het bijna amotorisch.”

Perez ziet een betere optie op het middenveld naast De Jong. “Ik denk dat Reijnders met alles wat hij kan, zijn loopvermogen, voetballende vermogen en zijn duelkracht, wel heel veel dingen heeft waardoor je denkt: dit zou een goede optie zijn naar Frenkie de Jong. Je gaat er ook nog vanuit dat hij in Italië nog meer stappen gaat maken”, besluit de analist. “Het is nu al knap dat hij basisspeler bij AC Milan is geworden na zijn transfer van AZ.”