Perez oppert rigoureuze ‘Griekse maatregel’ om supportersgeweld te bestrijden

Kenneth Perez walgt van het vele supportersgeweld in Nederland, zo laat hij blijken in de studio bij ESPN. Met name afgelopen weekend in de play-offwedstrijden was het een aantal keer behoorlijk raak, met name tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles (1-2 na verlenging). Volgens Perez zit er niets anders op dan bikkelhard op te treden, het liefst op ‘de Griekse manier’.

Het ging zondag lange tijd goed op het veld in Stadion Galgenwaard, tot vlak voor tijd. Toen Utrecht nog met 1-0 leidde, ontstond er plotseling een vuurwerkgevecht tussen twee vakken in Stadion Galgenwaard. Het thuispubliek en de bezoekers gooiden over en weer vuurwerk, waarop scheidsrechter Allard Lindhout besloot het duel te staken.

Perez heeft geen goed woord over voor de wangedragingen van de supporters. “Los van alles wat ze roepen… Ze sturen fakkels een vak in waar medemensen dicht op elkaar zitten. Dat vinden zij een goed idee. Weet je wat we doen: we gooien vuurwerk naar de medemens, omdat hij toevallig voor een andere club is. Dan ben je zó gestoord!”, aldus de analist.

Perez vindt dat er nog hardere maatregelen moeten komen om dit soort wangedrag te bestrijden. “Je bent er bijna aan toe dat je zegt: we gaan wel een halfjaar zonder publiek voetballen", is Perez duidelijk. "Ik zeg nog in de rust: goede sfeer. Maar dan wordt het spannend en komt alle idioterie naar voren.”

Presentator Milan van Dongen stelt voor om zonder uitsupporters te gaan spelen, maar dat lijkt Perez niet genoeg. Daarna wordt namelijk de vergelijking getrokken met Griekenland, waar twee maanden lang wedstrijden in lege stadions werden gespeeld vanwege de ongekende supportersrellen.

“Nu gaan we zeggen dat het in dat soort landen erger is? Er wordt daar vuurwerk in de vakken gegooid, en wat gebeurt er hier vandaag?" Nordin (Amrabat, red.) zegt dat er na die twee maanden zonder publiek niets noemenswaardigs is gebeurd, maar het is een keuze die je eigenlijk helemaal niet wil maken", stelt Perez.

“Voetbal an sich is heel mooi. Alles eromheen is zo misselijkmakend. Op een gegeven moment moet iemand zeggen: tot hier en niet verder. Halfjaar zonder publiek, zoek het maar uit”, besluit hij.

