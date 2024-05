Oud-ploeggenoot Kenneth Perez is lovend over Priske: ‘Goede keus van Feyenoord’

Kenneth Perez is lovend over Feyenoord-doelwit Brian Priske, zo maakt hij duidelijk tijdens het programma Voetbalpraat van ESPN. Priske is de voornaamste kandidaat om Arne Slot op te volgen als trainer van Feyenoord en de analyticus kent hem nog als voetballer.

Op het EK 2004 speelden Priske en Perez veertien minuten samen tegen Italië (0-0) en de analist heeft goede herinneringen aan de persoon Priske. “Het is een hele sociale jongen, echt een fijne man. Hij is intelligent, en ik denk dat je dat ook wel moet zijn om te slagen als trainer. En als je ziet wat hij heeft bewerkstelligd bij zowel Sparta Praag als bij FC Midtjylland... Hij is een kampioenenmaker.”

“Een goede keus van Feyenoord. Ik las dat hij ook twee Deense assistenten mag meenemen. Hij spreekt ook Nederlands vanwege zijn tijd als trainer bij Royal Antwerp FC en door zijn periode als speler van Club Brugge.”

Het goed geïnformeerde Deense medium Tipsbladet berichtte zondag dat de Rotterdammers dicht bij een akkoord met de trainer van Sparta Praag zijn.

Martijn Krabbendam voegde via Voetbal International aan het nieuws toe dat Priske er goed opstaat bij de clubleiding in De Kuip. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese kent de 47-jarige trainer nog uit zijn periode dat hij werkzaam was bij FC Midtjylland, waar hij zeer succesvol was.

In de afgelopen twee jaar veroverde hij tweemaal de landstitel, terwijl Sparta Praag daarvoor negen jaar lang geen kampioen was geworden. Ook met Midtjylland werd hij in het seizoen 2019/20 landskampioen van Denemarken.

Priske beschikt bij Sparta Praag nog over een contract dat doorloopt tot medio 2026, dus Feyenoord zal wel met een transfersom over de brug moeten komen. Welk prijskaartje om de nek van de Deen hangt, is niet duidelijk.

