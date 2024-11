Perez ontploft van frustratie vanwege een speler bij FC Twente - Ajax: 'Ik word er gek van!'

Kenneth Perez heeft met stijgende verbazing naar sommige momenten in het Eredivisie-duel tussen Ajax en FC Twente gekeken. De analyticus kijkt vooral op van het gebrek aan scherpte en nauwkeurigheid in de afronding bij de aanvallers van De Tukkers.

Perez doelt onder meer op een cruciaal moment in de tweede helft, toen Twente-aanvaller Daan Rots bij een 2-1 voorsprong alleen op Ajax-doelman Remko Pasveer afging na een grote fout van Jordan Henderson. Rots verzuimde te scoren.

“Dat had echt het kantelpunt moeten zijn in een gelijkopgaande wedstrijd”, zo begint Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN, kijkend naar de beelden van de gemiste kans.

“Rots en Lammers zaten totaal niet in de wedstrijd. Maar ik snap er helemaal niks van... Waarom loopt Rots niet gewoon om Pasveer heen? Ga eromheen man! Neem die bal gewoon met je buitenkant mee, want Pasveer ging ook nog onderuit!”, zegt Perez vol frustratie.

“Daar word ik best wel gek van: spelers die alleen maar naar de grond kijken. Kijk nou gewoon omhoog! Kijk om je heen en oriënteer je! Rots is toch een prima voetballer?”

Verder is de analyticus ook erg kritisch op Lammers, die in zijn ogen een zeer onfortuinlijke wedstrijd speelde. “Wat is dit? Bij FC Utrecht maakte hij het verschil, maar ik twijfel er na deze wedstrijd aan of hij wel hogerop kan spelen.”

“Dat klinkt hard, maar dit zijn wel de wedstrijden waarin jij moet laten zien dat je niet te gehaast afrondt. Dat je de rust hebt en dat je overtuigd bent van jezelf. Ik vond Lammers vandaag echt teleurstellend. Hij viel me echt vies tegen.”