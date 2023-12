Perez: ‘Mijn ogen gaan open, want na Ajax had ik hem niet meer gezien. Zó goed!’

Kenneth Perez heeft genoten van de overwinning van Girona op FC Barcelona (2-4). De analyticus laat tijdens de uitzending van Voetbalpraat weten dat hij met name een bijzondere rol zag voor Daley Blind, die in de ogen van Perez de drijvende kracht achter de zege was.

“Daley Blind”, zo begint Perez zijn lofzang in het praatprogramma van ESPN. “Hebben jullie gisteren toevallig Girona tegen Barcelona gezien? Een excellerende Daley Blind.”

Zondagavond heroverde Girona de koppositie in LaLiga. Op bezoek bij Barcelona bleek de ploeg van trainer Míchel, die bij vlagen oogstrelend voetbal op de mat legde, met 2-4 te sterk. Door de overwinning is Girona weer koploper in Spanje, terwijl het gat met Barça tot zeven punten werd vergroot. Blind stond in de basis.

“Weet je hoe Girona aan het voetballen kwam? Door hem”, vervolgt. “In de driemansverdediging stond hij links centraal, en ik heb hem weergaloze dingen zien doen waarvan je denkt: hoe kan dit?!”

“Er is natuurlijk altijd best veel kritiek op hem, met name in verdedigend opzicht. Maar Girona is voetballend een bizar goed voetballend team. Ze tikten net zo makkelijk mee met Barcelona.”

“Maar als je Blind diezelfde rol kan gebruiken bij het Nederlands elftal, dus in een driemansverdediging... Ze zochten hem bij Girona ook de hele tijd op. Als hij even in de problemen kwam, dan speelde hij ook in één keer door naar het middenveld en dan lag het weer open.”

“Mijn ogen gingen echt weer open”, besluit Perez. “Ik had hem na zijn vertrek bij Ajax een tijdje niet zien voetballen, maar het voetbalt zo gemakkelijk. Ik denk dat hij op zijn 48ste nog bij Girona kan voetballen. Echt waar, niet te geloven.”

