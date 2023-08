Perez is onder de indruk na Eredivisie-weekend: ‘Hij is zeer, zeer, zeer goed’

Zondag, 27 augustus 2023 om 21:18 • Mart van Mourik

Kenneth Perez is diep onder de indruk van Osame Sahraoui. Tijdens het programma Dit was het Weekend van ESPN vertelt de analyticus dat hij genoten heeft van de buitenspeler van sc Heerenveen in het verloren Eredivisie-duel met Sparta (1-3). Feyenoord, AZ of FC Twente zouden volgens Perez clubs zijn waar Sahraoui uitstekend zou passen.

“Wat is hij góéd, man”, begint Perez wanneer hij naar beelden kijkt van Sahraoui. “Dat is echt een goede speler. Bijna altijd als iemand het leuk doet bij zo’n club denken we aan Feyenoord. Maar deze jongen is wel heel erg goed. Het is een dribbelaar; hij heeft onwijs veel dribbels. Maar ik vind wel dat hij alles wel met een doel doet. Het is niet alleen maar het hoofd naar beneden en gaan; hij positioneert zich ook heel goed. Bovendien heeft hij diepgang.”

“Ik vind het echt een zeer, zeer, zeer leuke speler om naar te kijken”, vervolgt de analist. “Vorig jaar kwam hij al als een komeet binnen. Natuurlijk kan het ook een nieuwe Sam Larsson worden: fantastisch bij Heerenveen en bij Feyenoord bracht hij niks. Maar Sahraoui is wel een speler die je graag op een iets hoger niveau zou zien. Ik weet niet of Twente geld in de portemonnee heeft, want die club zoekt ook nog een buitenspeler. Dit is een zeer interessante speler. Als hij de bal krijgt, heb je meteen het gevoel dat er iets gaat gebeuren.”

“AZ is natuurlijk ook een goede optie”, bedenkt Perez zich. “Daar is Karlsson natuurlijk verkocht, dus er is geld.” Sahraoui ligt nog tot medio 2026 vast bij Heerenveen en vertegenwoordigt, volgens de schatting van Transfermarkt, een marktwaarde van vijf miljoen euro.