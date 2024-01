Van der Gijp tipt PSV andere buitenspeler dan Driouech: ‘Leg 10 miljoen neer’

René van der Gijp adviseert PSV om Osame Sahraoui te kopen van sc Heerenveen. De analist van Vandaag Inside is van mening dat de Eindhovense koploper het niet kan maken om de transfer van Yorbe Vertessen nog tegen te houden. De Belgische aanvaller verblijft momenteel in Berlijn in de hoop zijn transfer naar Union Berlin af te ronden.

Vertessen kreeg van PSV toestemming om naar de Duitse hoofdstad af te reizen. Na het nieuws over de blessure van Noa Lang lijkt het er echter op dat de Eindhovenaren een obstakel vormen. Van der Gijp vindt dat PSV moet meewerken aan een definitieve deal. “Hij is al gekeurd, kom op. Ze zijn eruit met die club, dan kun je dat niet meer terugdraaien.”

Bas Nijhuis, te gast in het populaire praatprogramma, heeft meer begrip voor de houding van PSV. “Hij is een goede voetballer, dus ik snap PSV wel.” Van der Gijp geeft tegengas. “Het is wel je derde linksbuiten. Ze hebben hem nu wel nodig vanwege de blessures, maar je moet die jongen gewoon laten gaan. Doe niet zo raar.” PSV kan ongeveer 6 miljoen euro ontvangen voor de 23-jarige Vertessen.

Sahraoui

Waar PSV door hetenwordt gelinkt aan Excelsior -aanvaller Couhaib Driouech, zou Van der Gijp voor een andere vleugelspits uit de Eredivisie gaan. “Koop lekker die linksbuiten van Heerenveen, leg 10 miljoen neer. Dan heb je echt een goede! Leuk ventje man.”

De 22-jarige Sahraoui ligt in Friesland nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op zo’n 6,5 miljoen euro. Maandag meldde VI dat Heerenveen een Frans bod van 7 miljoen euro heeft afgewezen voor de Noorse international. Of LOSC Lille terug gaat komen, is vooralsnog onbekend.

Sahraoui maakte medio 2022 de overstap van het Noorse Valerenga IF naar Heerenveen. De Friezen betaalden circa anderhalf miljoen euro voor de linkspoot, die ook als rechtsbuiten en aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Sahraoui kwam in 38 wedstrijden voor Heerenveen tot 5 treffers. Daarnaast fungeerde hij negen keer als aangever.

Sahraoui wordt ook gevolgd door Stade Rennes en OGC Nice, al hebben die clubs nog nog bod neergelegd bij het management van de Noorse buitenspeler. Het is in ieder geval duidelijk dat de talentvolle flankspeler in de gaten wordt gehouden door buitenlandse scouts.

