Nederlandse topclubs gewaarschuwd: ‘Als ze hem niet halen, liggen ze te slapen’

Zaterdag, 11 november 2023 om 11:12 • Jordi Tomasowa

Sven van Beek is onder de indruk van zijn ploeggenoten Simon Olsson en Osame Sahraoui. De aanvoerder van sc Heerenveen deelt complimenten uit aan het tweetal en denkt dat beide spelers na dit seizoen een mooie stap omhoog kunnen maken.

“Een speler waar ik zelf heel erg fan van ben, is Simon Olsson”, zegt Van Beek tegenover FCUpdate. “Hij is een middenvelder die je bijna altijd kunt inspelen. Hij is bijna niet van de bal te krijgen. Ik heb tegen veel goede middenvelders gespeeld, maar als Olsson in zichzelf gelooft, kan hij zeker een volgende stap maken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Beek kijkt er niet vreemd van op, indien Olsson komende zomer al een fraaie transfer maakt. “Hij speelt natuurlijk nu pas anderhalf jaar bij Heerenveen. In het begin heeft hij wel moeten wennen, maar als de Nederlandse topclubs hem na dit seizoen niet halen, dan hebben ze wel liggen slapen.”

Ook voor ploeggenoot Sahraoui heeft Van Beek mooie woorden over. “Iedereen praat natuurlijk over hem. Hij kan zeker ook een stap omhoog maken, maar hij moet misschien nog wel wat aan zijn verdedigende kwaliteiten werken. Als je hem de bal geeft, dan kan hij er altijd wel iets moois en goed mee doen.”

Van Beek vindt de complimenten die de Noorse aanvaller in de media oogst dan ook terecht. “Hij liet het ook zien tegen Ajax (4-1 verlies, red.). Toen liep hij spelers voorbij alsof het niks is. Dat doet hij ook bij ons op de training. Het enige wat soms nog ontbreekt is het rendement. Bij grotere clubs krijg je natuurlijk meer kansen en speel je met betere spelers, waardoor hij misschien ook beter rendeert.”

Sahraoui maakte begin dit kalenderjaar de overstap van Valerenga naar Heerenveen en kwam bij de Friezen tot nog toe tot dertig officiële duels, waarin hij goed was voor vijf goals en zeven assists. Rafael van der Vaart durfde het bij Studio Voetbal zelfs aan om de linksbuiten te vergelijken met voormalig Real Madrid-aanvaller Isco, die momenteel indruk maakt bij Real Betis.

Kenneth Perez liet eind augustus eveneens weten diep onder de indruk te zijn geraakt van Sahraoui in het verloren Eredivisie-duel met Sparta (1-3). De analist van ESPN stelde toen dat Feyenoord, AZ of FC Twente clubs zijn waar Sahraoui uitstekend zou passen.