Perez: ‘Heeft die man echt wat te zeggen bij Ajax? Zijn ze echt zó gek?’

Zondag, 24 september 2023 om 21:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:09

Kenneth Perez kan niet geloven dat Maurits Hendriks invloedrijk is binnen Ajax. De analist van ESPN acht de Chief Sports Officier niet in staat om de club uit het slop te trekken. Ook vindt Perez dat Sven Mislintat deze zomer al na drie discutabele aankopen had moeten worden teruggefloten van bovenaf.

Mislintat kreeg vetorecht en maakte daar dankbaar gebruik van. Branco van den Boomen was al min of meer binnen toen de Duitser begon in Amsterdam, daarna haalde hij nog elf aankopen ter waarde van zo'n 112 miljoen euro uit eigen koker. Perez vindt het logisch dat Mislintat aanvankelijk zijn eigen koers mocht varen. "Als je iemand aanstelt, dan laat je zo iemand wel even zijn gang gaan. Je kijkt hoe iemand het doet", zegt Perez in Dit Was Het Weekend.

Toch hadden de toezichthouders bij Ajax (formeel is dat de Raad van Commissarissen) volgens Perez eerder moeten ingrijpen. "Als je ziet dat hij drie aankopen doet van dit kaliber, die helemaal afwijken van waar je als club voor staat... Dan ga je wel een goed gesprek aan. Daar moet je naar kijken: wie heeft hiermee te maken? Edwin van der Sar (voormalig algemeen directeur, red.) heeft hem mede aangesteld, maar die is er niet meer."

Marciano Vink, die ook aanwezig is, zegt tegen Perez dat ook Hendriks een grote rol heeft gespeeld. "Heeft Maurits Hendriks echt iets te zeggen bij Ajax?", vraagt Perez zich hardop af. "Dat geloof ik echt bijna niet, dat je zo gek bent." Toch is dat weldegelijk zo: de oud-hockeyer kwam bij Ajax binnen met het idee dat de club een nieuwe weg moest inslaan, met meer oog voor data-scouting, zo meldde De Telegraaf recent. Dat komt overeen met de filosofie die Mislintat voorstaat. Hendriks heeft de RvC (toen nog zonder voetbalcommissaris Jan van Halst) en Van der Sar overtuigd van de komst van Mislintat.

Perez vindt dat Ajax schoon schip moet maken, te beginnen bij de RvC. "Je moet mensen kiezen die intelligent zijn, die niet opportunistisch zijn en die niet al te graag in de RvC willen zitten. Snap je wat ik bedoel? Er zitten te veel mensen die gewoon graag op de tribune willen zitten als lid van de RvC en willen pronken met hun Ajax-pak."