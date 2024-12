Perez en Kwakman schreeuwen zeker 5 superlatieven bij zien herhaling van doelpunt Gaaei

Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn lyrisch over het doelpunt van Anton Gaaei. In de eerste helft van het duel met FC Utrecht schoot de rechtsback op schitterende wijze raak en de analytici laten hun ongeloof blijken voor de camera van ESPN. “Wat een granaat, man!”, aldus Perez.

Gaaei speelt woensdagavond in het Eredivisie-duel met FC Utrecht op de rechtsbackpositite. De Deense vleugelverdediger vervangt Devyne Rensch, die in de wedstrijd tegen NEC Nijmegen al voor rust geblesseerd naar de kant ging.

In de 25ste speelminuut liet hij zich op zeer positieve wijze gelden. De afvallende bal na een corner, weggewerkt door FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn, viel voor de voeten van Gaaei. Met één balaanraking legde hij klaar voor zichzelf, waarna hij van zeker 25 meter keihard de kruising raakte: 1-1. Daarmee maakte hij de treffer van David Min onschadelijk.

In de rust reageerde Kwakman vol lof. “Echt ongelooflijk. Als Gaaei scoort, dan doet hij het mooi in het algemeen. Hij is sowieso heel actief en hij komt veel op aan die rechterflank. Dit is niet normaal”, zegt de analist nogmaals wanneer hij de beelden opnieuw ziet.”

“Hij neemt de bal heerlijk aan en wipt hem een beetje omhoog met de borst. Hij heeft daarna alle tijd. Echt fantastisch, fantastisch”, besluit Kwakman.

Ook Perez gaat volledig uit zijn dak bij het zien van de herhaling van het doelpunt van Gaaei. “Wat een granaat, man! Absolute wereldgoal, poh! Absolute wereldgoal. Hij drukt de bal ook een beetje half.”

Enkele minuten na de wonderschone gelijkmaker van Gaaei kwam Ajax zelfs op voorsprong. Een schot van Jorrel Hato werd door Jens Toornstra dusdanig van richting veranderd dat het onhoudbaar werd: 2-1.